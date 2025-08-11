El número de deudores concursados cae un 21% en el segundo trimestre, según los Registradores

Casi el 84% de los concursos iniciados no cuentan con suficiente masa activa para atender las deudas

El número de deudores concursados durante el segundo trimestre de 2025 se situó en 12.149, lo que supone un descenso intertrimestral del 21%, y un incremento interanual del 25,3%, de acuerdo con la estadística de procedimientos concursales publicada por el Colegio de Registradores.

En cuanto al tipo de concurso, 12.101 procedimientos han sido voluntarios, esto supone un descenso del 21,1% respecto al primer trimestre de 2025. Por su parte, no se registraron concursos consecutivos, y los concursos necesarios, a su vez, aumentaron un 17,1%.

Según la clase de procedimiento, los concursos sin masa experimentaron un descenso trimestral del 21,1%, si bien continúan representando un 83,7% del total. También se redujo el número de procedimientos ordinarios, con una caída del 25,4%, hasta representar el 12,6% del conjunto. Por su parte, los procedimientos especiales para microempresas registraron 446 aperturas, lo que supone un incremento del 2,1% respecto al trimestre anterior.

El 88% de concursos son personas físicas

De los 12.149 procedimientos iniciados en el segundo trimestre, 1.435 pertenecen a empresas personas jurídicas (aproximadamente un 12% del total), y 10.714 son personas físicas (88,2% del total); de las cuales 1.214 realizaban alguna actividad empresarial o profesional (10% del total, y 11,3% del total de personas físicas respectivamente).

Según la forma jurídica, el 93% de las empresas concursadas son Sociedades de Responsabilidad Limitada (1.334 empresas). Atendiendo al volumen de negocio, el 46% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más bajo de volumen (hasta 250.000 euros), y tan sólo el 2,8% supera los 5 millones de euros anuales.

El 24% de empresas concursadas, son de comercio

De acuerdo con la estadística, el 24% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el comercio, el 16,8% la construcción, y el 14,6% la industria manufacturera.

En cuanto al número de asalariados, el 42,6% del total de empresas concursadas tiene menos de dos. Y, entre éstas, el 24% no tiene asalariados.

De su lado, el 19% del total de empresas concursadas en el segundo trimestre tiene una antigüedad de 20 o más años, mientras que el 59,8% tiene ocho o menos años de antigüedad.

Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en el segundo trimestre de 2025, como en trimestres anteriores, son Cataluña (2.934), Madrid (1.680), Comunidad Valenciana (1.608) y Andalucía (1.548), concentrando en ellas un 64% del total de casos.

