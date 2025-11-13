ELZABURU obtiene 35 profesionales referenciados en la 18ª Edición de los Best Lawyers in Spain

ELZABURU ha tenido unos excelentes resultados en los Best Lawyers in Spain, un reconocimiento profesional basado en la opinión consensuada de los principales abogados sobre las capacidades profesionales de sus colegas dentro de la misma zona geográfica y área de práctica jurídica.

Con 35 abogados y técnicos referenciados y un total de 43 menciones, ELZABURU se consolida como la firma especializada en propiedad industrial e intelectual con mayor número de profesionales reconocidos en esta edición, reforzando así su posición de referencia en el mercado español.

En lo que se refiere a las personas referenciadas en la edición de este año, estos son los profesionales de ELZABURU que figuran en el ranking:

Intellectual Property Law: Colm Ahern, Agustín Alguacil, Mónica Amores, Enrique Armijo, Cristina Arroyo, Luis Baz, Luis Beneyto, Catherine Bonzom, Ignacio Diez de Rivera Elzaburu, Alfonso Diez de Rivera Elzaburu, Cristina Espín, Mercedes García, Irene Gastón, Fernando Ilardia, Mabel Klimt, Xavier Lamíquiz, Miguel Ángel Medina, Carlos Morán, Tránsito Ruiz, Francisco J. Sáez, José Ignacio San Martín, Ruth Sánchez, Ana Sanz, Pedro Saturio, Rosa Torrecillas, Cristina Velasco y Manolo Mínguez.

Litigation: Enrique Armijo, Alba Mª López y Carlos Morán.

Information Technology: Ruth Benito.

Privacy & Data Protection: Ruth Benito.

Technology Law: Ruth Benito.

Communications Law: Mabel Klimt.

Entertainment Law: Mabel Klimt.

Competition: Carlos Morán.

En cuanto a la distinción Ones to Watch, que es un reconocimiento para abogados que se encuentran en etapas tempranas de su carrera profesional, pero que ya han demostrado una excelencia sobresaliente en su práctica legal, han sido distinguidos: María Cadarso y Alberto Gallo en Litigation; e Inés de Casas, Sara Navarro, Paloma Querol y, nuevamente, Alberto Gallo, en Intellectual Property.

Best Lawyers emplea un proceso de encuesta sofisticado, concienzudo, racional y transparente, diseñado para obtener evaluaciones significativas y sustantivas de la calidad de los servicios jurídicos. Según esta organización, “la calidad de una encuesta de revisión por pares está directamente relacionada con la calidad de los votantes”.

