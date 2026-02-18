ELZABURU publica su 13º anuario de jurisprudencia europea en propiedad industrial e intelectual

Recoge 27 sentencias del TJUE y de los tribunales españoles presentadas en torno a tres epígrafes: Hechos, Pronunciamientos y Comentario

ELZABURU ha publicado la 13ª edición de su Anuario de Jurisprudencia Europea en el que se recogen 27 casos relevantes fallados por el Tribunal de Justicia y por los tribunales españoles, comentados por los especialistas de la firma en cada área.

En esta edición destaca, una vez más, la labor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya jurisprudencia continúa perfilando con precisión el alcance de los derechos de propiedad industrial e intelectual en contextos cada vez más complejos y transversales.

Para esta decimotercera entrega se han seleccionado pronunciamientos especialmente significativos, tanto del Tribunal de Justicia como de los tribunales nacionales, que se analizan siguiendo la estructura ya consolidada de Hechos, Pronunciamientos y Comentario. El objetivo de este recopilatorio es ofrecer una visión clara, rigurosa y práctica de cada decisión.

El Anuario de este año presenta una nueva imagen visual que conecta su legado con su visión de futuro, reforzando el equilibrio entre rigor, claridad y vocación innovadora que caracteriza la firma. El anuario de este año se complementa con un listado final en el que se enumeran los pronunciamientos de los años 2024-2025, que no han sido comentados en esta edición.

Este recopilatorio recoge sentencias comentadas sobre marcas (8), derechos de autor (9), patentes (5), diseños (3), piratería (1) e indicaciones geográficas (1).

Durante estos 15 años el Anuario ha publicado un total de 354 casos procedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal de Marcas de la UE, del Tribunal Supremo, de las audiencias provinciales, de otros tribunales europeos y españoles, y de la Oficina Europea de Patentes.

En esta edición han publicado sus comentarios 15 profesionales de la firma: Enrique Armijo, María Cadarso, Inés de Casas, Patricia Gómez, Mabel Klimt, Carlos Morán, Enrique Jacobo, Sara Navarro, Pamela Olivos, Lucía Palomino, Marta Rodríguez, Lorena Sánchez, Ana Sanz, Pedro Saturio y Cristina Velasco. El Comité Editorial del Anuario ha estado formado por Ana Donate, Carlos Morán, Elisa Prieto, José Ignacio San Martín y Bosco de la Vega.

