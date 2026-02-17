Guía práctica sobre el correcto tratamiento de los datos personales con fines jurisdiccionales

El texto se enmarca en el Plan Estratégico presentado por la DSYCPD en enero

La Comisión Permanente del CGPJ ha tomado este lunes conocimiento de la “Guía práctica sobre protección de datos personales en el ámbito judicial”.

Un documento cuyo objetivo es sensibilizar a los integrantes de la Carrera Judicial y a los demás profesionales que trabajan en los órganos judiciales sobre la importancia de garantizar la protección de los datos como derecho fundamental y proporcionar una serie de pautas para un tratamiento de los mismos que sea acorde con la normativa vigente.

La Guía ha sido elaborada por la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos (DSYCPD) del CGPJ y es una de las medidas contempladas en el Plan Estratégico 2026-2028 del que tomó conocimiento la Comisión Permanente el pasado 23 de enero. La DSYCPD se configura como la Autoridad de Control de Datos respecto del tratamiento con fines jurisdiccionales que realicen los órganos judiciales, ejerciendo, entre otras, las funciones de inspección, promoción y concienciación en relación con la aplicación de la normativa en la materia.

La Guía detalla la normativa aplicable para el tratamiento de los datos según el orden jurisdiccional de que se trate e incluye las definiciones de una serie de conceptos básicos que sirven para una mejor comprensión de la materia y de la normativa aplicable.

También enumera los principios que deben regir el tratamiento de los datos personales con fines jurisdiccionales, como son los de licitud, lealtad, transparencia, minimización, limitación de la finalidad y limitación del plazo de conservación, entre otros, y ofrece una serie de recomendaciones, consistentes en criterios, pautas y medidas prácticas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.

Por último, la DSYCPD pone en conocimiento de los órganos judiciales la existencia de formularios en la página web del Poder Judicial para notificar eventuales brechas de seguridad que afecten a los datos personales con fines jurisdiccionales y para el ejercicio de los derechos de acceso, limitación, oposición, rectificación y supresión por parte de las personas interesadas.

E informa de la posibilidad de consultar, siempre en el mismo portal web, las normas aplicables, informes jurídicos y resoluciones adoptadas en el ejercicio de la actividad de inspección y control, consejos de seguridad y cláusulas de protección de datos dirigidas a las administraciones prestacionales para las personas encargadas del tratamiento de los datos.

