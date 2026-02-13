Eugenio Ribón, nombrado académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

La Academia, corporación científica de derecho público e integrada en el Instituto de España, tiene como finalidad impulsar la investigación jurídica y contribuir al progreso de la legislación, promoviendo el debate doctrinal y la difusión del conocimiento. En este contexto, la figura del académico correspondiente permite contar con especialistas que colaboran con la institución mediante su participación en actividades y trabajos académicos.
Eugenio Ribón (Cádiz, 1974) es autor de más de 35 publicaciones en editoriales jurídicas, centradas especialmente en consumo y protección del usuario. Entre otros títulos, obras y estudios sobre fraudes bancarios, IRPH y cláusulas abusivas en préstamos hipotecarios o el impacto de las tecnologías en los derechos de los usuarios. Su perfil combina práctica y análisis, siendo conferenciante habitual en foros y congresos y con una trayectoria vinculada también a la formación de profesionales en la defensa de consumidores y usuarios.
El nombramiento de Ribón pone en valor su experiencia y su aportación al ejercicio y análisis del Derecho, sumando a la Academia un perfil con perspectiva práctica y conocimiento del entorno profesional. Esta incorporación refuerza la conexión entre el trabajo académico y las cuestiones jurídicas que ocupan la agenda pública y profesional.
Con esta designación, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España amplía su red de colaboradores y continúa promoviendo espacios de reflexión y estudio orientados a mejorar la comprensión y la calidad del debate jurídico en nuestro país.
La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYL) es una corporación científica de derecho público dedicada al estudio del Derecho y al impulso del progreso de la legislación, y está integrada en el Instituto de España bajo el Alto Patronazgo de S. M. el Rey.
Su misión se centra en investigar la ciencia del Derecho y sus materias auxiliares y contribuir al progreso de la legislación
Sus orígenes se remontan al siglo XVIII (1730) en Madrid (como “Junta de Jurisprudencia Práctica”), evolucionando y consolidándose con el tiempo como institución académica jurídica estatal.
La importancia de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España se entiende en varios planos: actúa como una autoridad académica especializada al reunir juristas y expertos que generan doctrina y análisis de alto nivel; contribuye al debate normativo mediante estudios, informes y respuestas a consultas que pueden orientar reformas y mejoras técnicas del ordenamiento, sin ejercer función legislativa; sirve además como puente entre la academia y la práctica al abordar problemas reales del Derecho desde una perspectiva rigurosa; y, por su integración en el Instituto de España, forma parte del sistema de Reales Academias, contribuyendo a un ecosistema institucional orientado a la coordinación y a la preservación de la excelencia científica.