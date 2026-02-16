La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo firma con CCOO y UGT el alza del SMI para 2026

Este incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según Trabajo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asistado al acto de firma celebrado en el Ministerio de Trabajo a las 11.30 horas del lunes 16 de febrero.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha firmado este lunes con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en un 3,1% desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026, hasta situarse en 1.221 euros mensuales por catorce pagas.

En esta ocasión y durante el acto de la firma, celebrado en el Ministerio de Trabajo a las 11.30 horas, ha asistido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como varios de sus ministros, entre ellos la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz.

De hecho, Díaz ha empezado su intervención poniendo el foco en la "simbología" del acto, por la presencia de Sánchez y Montero: "Hoy es la primera vez que se asiste a este Ministerio de Trabajo, encabezados además por el presidente del Gobierno. En política, los símbolos tienen una importancia extraordinaria. Viene el presidente del Gobierno al Ministerio de Trabajo y no al revés", ha destacado la ministra, que ha añadido que "es la primera vez en estos años que este Ministerio tiene autonomía propia, sin dependencia de otros ministerios ubicados en la Castellana", en alusión al Ministerio de Economía.

Además, Díaz ha aprovechado la presencia de Sánchez para decirle que, como ministra y pese a las discusiones "intensas" dentro del Gobierno, ella "ha estado donde tenía que estar", del lado de los trabajadores, y ha agradecido al jefe del Ejecutivo que "siempre" se haya situado "en el lado correcto de la historia".

Nueva cuantía del SMI

La nueva cuantía del SMI, que quedará exento de tributación en el IRPF, supera en 37 euros al mes ó en 518 euros al año el importe vigente en 2025 (1.184 euros al mes/16.576 euros anuales). Con la subida del SMI en un 3,1%, el salario mínimo de 2026 queda fijado en 17.094 euros brutos al año y en 40,70 euros brutos al día, con carácter general. Para los eventuales y temporeros, el SMI se establece por jornada legal en la actividad en 57,82 euros, en tanto que los empleados de hogar no podrán cobrar menos de 9,55 euros por hora efectivamente trabajada.

El incremento del SMI, que se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, beneficiará a 2,5 millones de trabajadores, según Trabajo. Es el sexto año consecutivo en el que Díaz pacta en solitario con los sindicatos la subida del SMI, sin CEOE y Cepyme.

Subida de salarios

En este contexto, la vicepresidenta segunda ha vuelto a mandar un recado a los empresarios para que suban los salarios en España, dado que existe todavía "un diferencial negativo de 25 puntos con las medias salariales de Europa". "Y esto también nos tiene que hacer pensar. Y como nos tiene que hacer pensar, lo que tenemos que hacer justamente es hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no sólo desde lo público, como lo hacemos, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Porque me imagino que también las patronales españolas en esto querrán ser europeos", ha apuntado la ministra.

Díaz ha afirmado que el SMI "no destruye empleo, sino pobreza" y ha destacado que el acuerdo firmado con los sindicatos cumple además con el mandato del Tribunal Supremo de redefinir las reglas de compensación y absorción salariales para que la subida del SMI sea real.

CCOO y UGT

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, han asegurado que la historia del SMI en España de los últimos años es una historia de "éxito", pero han recalcado que el salario mínimo en el país sigue siendo un salario de "mera subsistencia" e incapacitado para hacer frente a los gastos más altos de la economía familiar, como la vivienda.

En esta línea, Álvarez ha reiterado que no es cierto que el salario mínimo suba mucho, ya que España todavía está a cierta distancia de cumplir el compromiso con la Carta Social Europea para lo que el SMI se debería situar en 1.444 euros.

"En Francia, los salarios mínimos son 1.823 euros, afecta aproximadamente al 10% de la población. En Bélgica son 2.112 euros, afecta al 3% de la población, el resto no está en el salario mínimo interprofesional. En Alemania, 2.343, afecta al 6% de los trabajadores y de las trabajadoras", ha añadido.

Sordo ha recalcado que el incremento del 66% del SMI de los últimos años ha servido para romper el mantra de que subir el salario destruye el empleo. Además, ha ayudado a reducir la pobreza y la brecha salarial, que ha retrocedido un 20%, aunque en este último punto ha indicado que todavía hay que actuar sobre la contratación a tiempo parcial y el déficit de políticas de cuidados.

Así, ha reivindicado que la subida de los salarios mejora la productividad y que una mejora de los salarios más bajos sirve para depurar el modelo laboral español y para impulsar los mejores proyectos empresariales, pequeños, grandes y medianos.

Además, el secretario general de CCOO ha avisado de que se está generando una "bolsa de descontento" en los salarios medios y medios bajos, que afectan al orden de 10 y 11 millones de personas trabajadoras, ya que suben en términos nóminales pero no reales.

"Estamos ante una economía que va bien en términos macro pero una economía que yendo bien, no necesariamente filtra esas mejoras al conjunto de la ciudadanía", ha añadido. Ambos sindicalistas han reiterado que se debe impulsar una reforma de las reglas de absorción y compensación de los pluses salariales y ponerse a disposición de las mesas de negociación colectiva los datos del observatorio de márgenes empresariales.

