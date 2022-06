Enrique A. González, nuevo socio de Mercantil en Ejaso ETL Global

La oficina de Galicia de la firma acaba de cerrar la incorporación de Enrique A. González como socio para el área de Mercantil-Financiero.

González ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en las áreas de Mercantil y Financiero-Bancario de EY Abogados como especialista en el asesoramiento jurídico mercantil a empresas y entidades financieras. En su última etapa en EY Abogados ha sido también manager de business development en Galicia.

Con anterioridad, González desempeñó su labor en otras firmas del ámbito jurídico y financiero, entre las que destaca GlobalFinanzas Investment Group AV, agencia de valores especializada en gestión de patrimonios, finanzas corporativas, salidas a bolsa y emisiones de deuda.

Manuel González-Haba Poggio, socio Director de Ejaso ETL Global, ha subrayado que “con la incorporación a nuestro equipo de Enrique A. González, abogado con una extraordinaria trayectoria profesional, seguimos incansables con nuestra apuesta por el talento y la cercanía, así como por reforzar un área clave para la abogacía de los negocios para el middle market como es el Derecho Mercantil y Financiero”.

Ejaso ETL Global, que cuenta con oficinas propias en Madrid, Barcelona, Lisboa, Sevilla, Zaragoza, Córdoba, Vigo y Coruña, suma así al letrado al equipo que dirige Alfredo Cerezales, socio y director de la sede de Galicia de Ejaso ETL Global, y ex director general del área de urbanismo del Ayuntamiento de A Coruña.

“Galicia es una plaza pujante y refuerzos como el de Enrique reflejan no solo nuestro atractivo como marca de referencia de la abogacía de los negocios, sino también nuestro compromiso por la incorporación de abogados y abogadas de primer nivel para ofrecer la máxima calidad, desde la máxima cercanía”, subraya Cerezales.

Por su parte, Enrique A. González ha asegurado que “es un orgullo sumarme a un equipo que cuenta entre sus más de 240 profesionales con ex magistrados del Tribunal Constitucional, ex Abogados del Estado y ex altos cargos de la Administración y poder contribuir junto con Alfredo al crecimiento de las empresas gallegas y, por ende, del país”.

