Entrega de los premios de igualdad de la Abogacía

La Comisión de Igualdad del Poder Judicial y la European Women Lawyers Association, entre los premiados

El Consejo General de la Abogacía Española ha entregado los VI Premios Igualdad de la Abogacía con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la European Women Lawyers Association (EWLA) han recibido el galardón en la categoría nacional y el internacional, respectivamente. En esta edición se han presentado 13 candidaturas nacionales y 6 internacionales.

“Promover la igualdad no es solo una cuestión de justicia; es una necesidad funcional. Una abogacía que no refleja la diversidad de la sociedad a la que sirve es una abogacía incompleta. Por eso, la Abogacía Española tiene como prioridad absoluta que el techo de cristal en los grandes despachos, en las juntas de gobierno y en las altas instancias jurídicas se convierta, de una vez por todas, en un recuerdo del pasado”, ha afirmado el presidente de la Abogacía, Salvador González, en la inauguración del acto.

Los premios los concede la Comisión de Igualdad de la Abogacía Española. Su presidenta, Marga Cerro, ha señalado: “Sabemos que se ha avanzado. Sería injusto negarlo. Pero también sabemos que los datos, en representación en órganos de decisión, brecha salarial y corresponsabilidad en los cuidados, nos recuerdan que la tarea no está concluida. Y precisamente por eso estas jornadas son necesarias: porque la igualdad requiere estar presente y ser visible”.

La Comisión de Igualdad del CPGJ ha sido premiada, en la categoría nacional, por su labor para mejorar, proponiendo medidas concretas, los parámetros de igualdad en la carrera judicial. El premio fue recogido por la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, de manos del presidente de la Abogacía.

“En un momento en que la sociedad es cada vez más consciente de las desigualdades los jueces necesitamos herramientas y formación para reflejar estas realidades en nuestras resoluciones. No basta tener leyes igualitarias si quienes las aplicamos no contamos con elementos para detectar sesgos”, ha afirmado Perelló.

La European Women Lawyers Association (EWLA), red europea de juristas que acaba de cumplir 25 años promoviendo la igualdad real, ha recibido el premio en la categoría internacional por su incansable labor de vigilancia y concienciación.

El premio ha sido recogido por su secretaria general, Eliana Zatschler, de manos de Cristina Vallejo, vicepresidenta de la Abogacía Española. “Aún queda mucho por hacer, poner fin a la violencia contra las mujeres, mejorar su salud, lograr una representación igualitaria, cerrar la brecha salarial de género y garantizar un acceso real a la justicia”, ha afirmado Zatschler.

Además, se han entregado dos menciones honoríficas, una nacional a título póstumo para Carlota Bustelo, fallecida el pasado octubre, por haber sido un referente del feminismo institucional durante la Transición y por su aportación a la consolidación de derechos para las mujeres. Su hija, Marta Kindelán, ha recibido la mención de manos del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.

“Sin las feministas de los años 70 no se habría podido cimentar y construir el edificio de igualdad que hoy en día tenemos. Reconocerlo es honrarlo y mantenerlo. Nada es irreversible y hay que luchar cada día por la igualdad para seguir avanzando”, ha afirmado Kindelán.

Y la mención internacional ha sido para el movimiento iraní “Mujer, vida y libertad” por su valiente lucha en favor de la igualdad, la dignidad y los derechos fundamentales. Su representante en España, Majedeh Bozorgi, recogió la mención de manos de Encarnación Orduna, secretaria general de la Abogacía.

“El pueblo iraní necesita paz, libertad y participar en la determinación de su destino sin balas. Espero que llegue un día en que la libertad y la igualdad sean una realidad cotidiana e indiscutible”, ha expresado Bozorgi.

El presidente de la Abogacía ha felicitado a las premiadas, recordando que con estos galardones la Abogacía Española quiere reconocer a aquellas personas e instituciones que han hecho de la lucha por la igualdad su razón de ser. Y destacó que “sus nombres se unirán a un palmarés de excelencia que nos obliga a todos a seguir sus pasos”.

El jurado de los premios está formado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de la Abogacía, Marga Cerro, el decano del Colegio de la Abogacía de Lanzarote, Carlos Viña, la vicepresidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, Candelaria Carrera, y una de las premiadas en la edición 2025, la abogada Altamira Gonzalo.

En el acto se han celebrado dos mesas redondas. La primera, Mujeres que lo han conseguido. Las Top de sus profesiones, ha contado con la participación de Teresa Peramato, fiscal general del Estado, Isabel Salazar, directora general de la Fundación Telefónica, Eloisa del Pino, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y María Marcos, directora general del Departamento de Seguridad de la Presidencia del Gobierno.

“Las mujeres tenemos que demostrar constantemente que valemos, al hombre se le supone”, ha resumido Marcos. Mientras que Peramato ha destacado que se va “mejorando mucho en la igualdad de género”, pero ha lamentado que sigue habiendo ”techos de cristal muy difíciles de romper, y también unos suelos pegajosos que nos atrapan en las tareas domésticas…”. La presidenta del CSIC ha confirmado que “hay mucha evidencia científica de la desigualdad de género. Las mujeres, a veces, nos ponemos barreras demasiado elevadas y nos presentamos menos a las promociones”.

También se ha hablado de la importancia de los referentes: “Siguen haciendo mucha falta para evitar la pérdida de talento en las edades tempranas, cuando parece que es incompatible dedicarse a la carrera profesional y a la familia”, ha afirmado Salazar, destacando que “el talento no es cuestión de género”.

En la segunda, Presencia de la mujer en ámbitos en los que aún no tiene una representatividad razonable, han intervenido Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), María Rosario Herrera, general auditor del Ejército del Aire y del Espacio, María Herrera, campeona del mundo de motociclismo FIM, y Susana Román, periodista y enviada especial en zonas de conflicto.

El mundo de la empresa está haciendo un esfuerzo muy importante por la igualdad”, ha asegurado de Miguel. “Esto ocurre por razón muy pragmática: es un factor de competitividad, los equipos diversos mejoran los resultados hasta un 20%”.

También en las Fuerzas Armadas la presencia femenina -un 13,4%- ha sido beneficiosa: “Hemos mejorado las Fuerzas Armadas, con nosotras son más modernas y conectan más con la sociedad”, ha contado la general Herrera, tras explicar que se está haciendo un “esfuerzo enorme en formación de género y medidas de corresponsabilidad”.

Todas han coincidido en que el talento no entiende de género. “Las mujeres valemos muchísimo y podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres.”, ha asegurado Román. Mientras que la piloto María Herrera ha lamentado que “el camino para nosotras es mucho más difícil que para ellos, no confían en ti. Tienes que hacerte una mujer fuerte porque de lo contrario te muerden”.

El acto, celebrado en la Fundación Telefónica, ha contado también con la actuación de la guitarrista flamenca Mercedes Luján.

