Afianza incorpora a Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio

Guillermo Pérez-Montero cuenta con una trayectoria internacional de más de 20 años

Afianza, firma española de servicios profesionales integrales para empresas, ha incorporado a Guillermo Pérez-Montero como director de Operaciones e Integraciones de Negocio, con el objetivo de continuar reforzando su modelo operativo y acelerar la integración de las compañías adquiridas en el marco de su ambicioso plan estratégico de crecimiento.

En su nuevo rol en Afianza, será responsable de liderar los procesos de integración de las compañías adquiridas, asegurando la alineación de negocio personas, procesos, cultura y sistemas con el modelo corporativo del grupo. Trabajará para maximizar las sinergias, acelerar la creación de valor y dotar a Afianza de estructuras operativas escalables que acompañen el crecimiento sostenido de la firma.

Guillermo Pérez-Montero cuenta con una trayectoria internacional de más de 20 años en posiciones directivas de primer nivel, con una sólida especialización en operaciones, escalado de organizaciones, transformación del negocio e integraciones post-adquisición. A lo largo de su carrera ha liderado equipos y operaciones complejas en Europa, Australia, Brasil y México, en entornos multinacionales de alto crecimiento.

Antes de su incorporación a Afianza, Guillermo Pérez-Montero desarrolló su carrera durante más de cuatro años en Globant, multinacional tecnológica cotizada con presencia en más de 30 países, donde ocupó el cargo de director de Operaciones y de Integraciones de Negocio (M&A) para Europa y lideró la integración end-to-end de múltiples adquisiciones en distintos países y segmentos. Anteriormente, desempeñó posiciones directivas en Indra y Paradigma Digital, liderando operaciones, proyectos y programas de transformación en España, Australia, México y Brasil.

“Me incorporo a Afianza en un momento clave de su evolución, con un proyecto muy ambicioso y un ritmo de crecimiento que exige método, foco y excelencia operativa. Mi objetivo es ayudar a integrar, ordenar y escalar ese crecimiento, asegurando que cada adquisición se traduzca en valor real para el grupo, para los equipos y para los clientes”, ha señalado Guillermo Pérez-Montero, director de Operaciones e Integraciones de Negocio.

Por su parte, Rafael Vazquez Romero, director general corporativo de Afianza, ha destacado que, “la incorporación de Guillermo refuerza de forma decisiva nuestra capacidad de integración y escalado. Su experiencia internacional, su visión operativa y su liderazgo en entornos complejos serán clave para consolidar nuestro modelo de crecimiento sostenible. Apostar por profesionales que provienen de grandes compañías refleja la evolución que está viviendo Afianza”.

Este nombramiento se enmarca en el plan estratégico de crecimiento de Afianza para los próximos tres años con el objetivo de incrementar su facturación anual en 30 millones de euros, ampliar el equipo con la incorporación de más de 500 profesionales al año e impulsar la presencia nacional de la firma con la apertura de nuevas oficinas en distintas capitales españolas. Para apoyar este ambicioso plan, Afianza ha cerrado recientemente una financiación de 110 millones de euros con BlackRock, una de las principales gestoras de activos a nivel internacional.

