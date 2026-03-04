Cuenta con la colaboración de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid y del Instituto CEU de Estudios de la Familia

La Universidad CEU San Pablo celebrará los días 19 y 20 de marzo de 2026 este congreso, que contará con la participación de expertos en protección de menores, magistrados, profesores, catedráticos, entre otros.

El Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, será la sede, los próximos 19 y 20 de marzo de 2026, del Congreso internacional de Derecho Penal en Defensa de la Familia y la Infancia, un encuentro académico y profesional que abordará los principales retos jurídicos en la protección de menores y el fortalecimiento del entorno familiar.

El Congreso cuenta con la colaboración de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad de Madrid y del Instituto CEU de Estudios de la Familia. La matrícula es gratuita y la organización expedirá acreditación de asistencia a los participantes inscritos.

Durante dos jornadas se analizarán, desde una perspectiva penal y civil, cuestiones como la actuación de las entidades públicas de protección, el interés superior del menor, las situaciones de riesgo y desamparo familiar, así como la tutela judicial efectiva en el ámbito de familia.

El programa incluye varias mesas redondas dedicadas a temas de máxima actualidad jurídica. Entre ellos, el delito de abandono de familia, la sustracción de menores, el acoso escolar, la violencia intrafamiliar y la responsabilidad penal de los centros educativos. También se abordarán los riesgos asociados al uso de redes sociales, los chatbots y la adicción a las tecnologías en la infancia y adolescencia.

Entre los ponentes figuran el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro Servet, el catedrático de Derecho Penal Esteban Mestre Delgado y el profesor Alessandro Mantelero, especialista en Derecho y Tecnología, quien analizará el impacto de las redes sociales y los sistemas automatizados en la salud mental de los menores. Asimismo, intervendrán magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, fiscales de familia, abogados especializados y profesores universitarios.

Este Congreso, de la Universidad CEU San Pablo, tiene el objetivo de ser un encuentro en el que poder realizar un análisis técnico y multidisciplinar de los desafíos legales que afectan a la familia y a la infancia, situando el debate jurídico en el centro de la protección efectiva de los menores.

