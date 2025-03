Entrega V Premios Igualdad de la Abogacía

La sala Europa del Senado ha sido el escenario donde el Consejo General de la Abogacía ha entregado ayer jueves sus V Premios Igualdad a la letrada de Zaragoza Altamira Gonzalo y los letrados de Gisèle Pelicot, Stephanne Babonneau y Antoine Camus. Un reconocimiento que destaca el esfuerzo de aquellos profesionales de la abogacía que han convertido la lucha por la equidad en el eje de su profesión.

El presidente de la Abogacía, Salvador González, abrió la ceremonia con un discurso claro y contundente, recordando la necesidad urgente de lograr una igualdad real en nuestras sociedades. “Aunque se están logrando avances, la igualdad aún está lejos de ser una realidad plena. Y toda forma de desigualdad es, en esencia, profundamente injusta, se llamen como se llamen las brechas”, sentenció.

La abogada zaragozana y ex presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo fue reconocida en la categoría nacional. “Falta mucho por conseguir la igualdad real, hay mucho por trabajar todavía, la violencia machista sigue siendo una realidad y la violencia sexual se está extendiendo entre los jóvenes”, manifestó.

Subrayó que la vergüenza nunca ha estado del lado de las víctimas de violencia machista, pero la sociedad les ha hecho sentirla. Reivindicó la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la formación jurídica, advirtiendo que su ausencia “ocasiona daño”. Y dedicó el premio a “las mujeres afganas, las más privadas de derechos en el mundo”, a todas las víctimas y a Themis.

La categoría internacional tuvo como protagonistas a los abogados franceses Stephanne Babonneau y Antoine Camus, quienes defendieron a Gisèle Pelicot, una mujer que fue violada por decenas de hombres tras ser drogada por su propio marido. Un caso que estremeció a la opinión pública y que ha puesto sobre la mesa la necesidad de un sistema judicial más sensible con las víctimas de violencia de género. Aunque los letrados no pudieron asistir a la ceremonia en el Senado, enviaron un mensaje de gratitud a través de un vídeo.

En el acto hubo también dos mesas redondas. Una, “Abogadas”, con Cristina Almeida, Manuela Carmena y Paca Sauquillo. En el debate se destacó la importancia del derecho para alcanzar la igualdad. Victoria Ortega, ex presidenta de la Abogacía, que moderó la mesa, recordó el asesinato de los abogados de Atocha y cómo la sociedad española entendió entonces que no se podía retroceder en democracia.

Carmena afirmó que “el derecho puede dar verdad y justicia”, subrayando su papel en la igualdad y la convivencia. Almeida insistió en que la igualdad es una cuestión de toda la sociedad, no solo de las mujeres, y denunció que “cuesta creer en el aparato de la justicia”, señalando la falta de recursos y los retrasos judiciales. Sauquillo destacó que las mujeres han avanzado en igualdad, pero los hombres no lo han hecho al mismo ritmo. Subrayó que “no habrá una sociedad igualitaria si no es entre hombres y mujeres”, abogando por un avance conjunto.

La segunda mesa sobre “La abogacía en la actualidad frente a la igualdad” contó con la colaboración de Elen Irazabal, Ángeles Blanco y Borja Sainz de Aja, moderado por José Soriano, decano del Colegio de Abogados de Valencia.

Irazábal destacó el papel de la tecnología en el derecho, afirmando que “eliminar sesgos en IA es mucho más probable que en los humanos”, lo que permitirá decisiones más objetivas. Blanco denunció que “una de cada cuatro mujeres con discapacidad ha sido víctima de violencia de género”, y reivindicó la regulación estatal de la figura del facilitador para garantizar su acceso a la justicia. Sainz de Aja señaló que “para ejercer en igualdad de condiciones, hay que sentirse libre “, vinculando el ejercicio práctico de los derechos con la igualdad real.

