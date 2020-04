Jurisprudencia al respecto ERTE y jubilación parcial realizada de forma acumulada Noticia 22-04-2020 ElDerecho.com

Aunque la jurisprudencia permite la práctica de concentrar la jornada de todo el periodo de duración de la jubilación parcial en el primer año, si hay acuerdo entre las partes, y también entiende que no es incompatible con la prestación por desempleo, sí que considera que no procede la inclusión en un ERTE a un trabajador que ya no tiene actividad laboral por haberla hecho previamente de forma acumulada.