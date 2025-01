Esade Law School y Renmin University of China se unen para impulsar el intercambio académico de sus alumnos

Esade Law School ha firmado un nuevo acuerdo de intercambio académico con la prestigiosa Renmin University of China, School of International Studies (Pekín, China), para potenciar la movilidad internacional de los estudiantes de ambas instituciones en el ámbito de las relaciones internacionales, la gobernanza global, la geopolítica y la economía.

Según Jorge Castiñeira, decano de Esade Law School, "este nuevo acuerdo con una institución educativa de tan alto prestigio como Renmin University of China, refuerza nuestro compromiso de innovar en nuestra oferta educativa y proporcionar a nuestros estudiantes experiencias transformadoras que les otorguen una visión global, junto con los conocimientos y habilidades que el mercado laboral demandará en el futuro”.

El profesor Yang Guangbin, decano de la School of International Studies at Renmin University of China, expresó su agradecimiento por la firma del acuerdo. El decano afirmó que SISRUC espera iniciar una larga y fructífera colaboración con Esade Law School y confía en explorar nuevos intercambios académicos en un futuro próximo.

Fomento de experiencias internacionales

Este acuerdo con Renmin University de China refuerza la misión de Esade de proporcionar una educación que prepare a los estudiantes para los desafíos globales, fomentando su desarrollo personal y profesional a través de experiencias internacionales únicas.

Apuesta por la internacionalización

Esta nueva alianza académica refuerza la estrategia de internacionalización de Esade Law School, centrada en ampliar su red de colaboraciones con instituciones de prestigio alrededor de todo el mundo. Con ello, busca enriquecer la oferta educativa internacional para los estudiantes, abarcando áreas clave como el derecho, las ciencias políticas, la economía y las relaciones internacionales.

La red global de alianzas académicas de Esade incluye 267 instituciones de prestigio internacional en diversas áreas como escuelas de negocios, facultades de derecho y ciencias políticas, economía, ciencia de datos e inteligencia artificial. Concretamente, Esade Law School cuenta con 130 alianzas académicas en 39 países, incluyendo colaboraciones destacadas en Asia con universidades como Peking University Law School, Fudan University Law School y Shanghai Jiao Tong University, entre otras.

