España prohibirá las redes sociales a menores de 16

Quiere involucrar a la Fiscalía para investigar infracciones de empresas como X, Tik Tok, Intagram y Facebook

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que España va a prohibir las redes sociales a menores de 16 años e implantará varias medidas para perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

Sánchez ha anunciado estas medidas, que se aprobarán la semana que viene en el Consejo de Ministros, durante su intervención en la Cumbre Mundial de los Gobiernos en Dubái.

De este modo quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

Con la herramienta para rastrear el odio pretende "cuantificar" estas manifestaciones en redes como base para futuras sanciones porque, afirma, difundir odio debe tener un coste legal, económico y ético que "las plataformas ya no se podrán permitir ignorar".

Además quiere abordar junto a la Fiscalía, las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como xAI, TikTok e Meta. "Vamos a tener una tolerancia cero en estas cuestiones y vamos a defender nuestra soberanía digital contra cualquier tipo de coerción extranjera", ha lanzado.

Las redes "son un estado fallido"

Con estas medidas, Sánchez quiere hacer que las plataformas digitales sean "legalmente responsables" de las "violaciones" que tienen lugar en ellas y por tanto, "que los consejeros delegados" de estas empresas afrontarán "responsabilidad penal" si no retiran contenidos de odio o ilegales.

También quiere hacer que la "manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal" sea un delito perseguido por la vía penal. La desinformación, asegura, es algo que se crea y se difunde por determinados actores a los que pretende investigar. "Se acabó ocultarse bajo el código y se acabó decir que la tecnología es neutral", ha indicado a continuación.

Sánchez ha lamentado que las redes sociales se han convertido en un "estado fallido" donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos, "donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio", a pesar de que en principio iban a ser una herramienta para "la comprensión global, la libertad y la transparencia".

"Un estado fallido en el que los algoritmos distorsionan el debate público y donde se distorsionan y se venden nuestros datos y nuestras imágenes", ha señalado.

Crítica a varias compañías

En ese sentido ha señalado directamente a varias compañías como TikTok, acusada de tolerar cuentas que comparten "materiales de pornografía infantil generadas por inteligencia artificial", ha reprochado el presidente, que también ha lanzado un reproche directo al propietario de X, Elon Musk, con quien mantuvo un rifirrafe en redes sociales el pasado fin de semana.

Musk criticó la medida anunciada por Sánchez de regularizar a medio millón de migrantes que residen en España y este martes el jefe del Ejecutivo le ha reprochado que utilice su cuenta "para amplificar desinformación sobre una decisión soberana" de su gobierno. A la vez le ha reprochado que su herramienta de inteligencia artificial Grok genere "contenido sexual ilegal".

Sánchez también ha cargado contra Instagram "acusado de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo" y Facebook por interferir en campañas de desinformación durante elecciones nacionales y regionales.

"Todos estos casos son reales y recientes, y representan solo la punta del iceberg, un pequeño ejemplo de los múltiples delitos y abusos que tienen lugar cada día en las redes sociales", ha alertado.

Alianza de países europeos

Por tanto, considera que los gobiernos tienen que "recuperar el control" y asegurar que las plataformas cumplan las normas como todos los demás. Dice que no será fácil porque estas empresas son más ricas que muchos países pero hace un llamamiento a no tenerles "miedo". "Nuestra determinación es mayor que su riqueza", ha apuntado.

España, ha añadido, se ha aliado con otros cinco países europeos en una coalición de "los digitalmente dispuestos" para imponer una normativa "más estricta, rápida y efectiva a las redes sociales" que, dice, tendrá su primera reunión en los próximos días y llevará a cabo acciones coordinadas a nivel multinacional.

