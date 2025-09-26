Eugenio Ribón inaugura los Desayunos ICAM Avanza

Un nuevo espacio estratégico para líderes de comunicación, marketing e innovación en la abogacía

Este miércoles, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid celebró la primera edición de los Desayunos ICAM Avanza, un nuevo ciclo exclusivo dirigido a responsables de comunicación, marketing y desarrollo de negocio de los grandes despachos y firmas legales de referencia.

El encuentro fue inaugurado por el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, y contó también con la asistencia del Diputado de la Junta de Gobierno José Ramón Couso.

Este nuevo foro nace con el objetivo de ofrecer a los directores de comunicación y responsables de desarrollo estratégico un espacio en el que anticipar tendencias, reforzar capacidades y generar alianzas en torno a la innovación y la reputación dentro de la profesión.

En sus palabras de bienvenida, el Decano destacó el papel transformador de estos profesionales dentro del sector: “Permitidme que os lo diga con toda convicción: sois agentes de cambio. Lo que hacéis no es accesorio. Es estratégico. Es transformador”, afirmó Eugenio Ribón, subrayando que la comunicación es hoy una herramienta clave para proyectar confianza, propósito y futuro en la abogacía.

Asimismo, subrayó el compromiso del ICAM de caminar junto a los responsables de comunicación y marketing de las firmas: “Desde el ICAM queremos ser algo más que una institución. Queremos ser una herramienta a vuestro servicio y una plataforma de impulso para las ideas que estáis construyendo desde dentro de los despachos”, añadió.

La primera sesión contó con la intervención de Inma Aguilar, consultora en comunicación política, institucional y corporativa, además de docente especializada en campañas electorales y comunicación gubernamental y de políticas públicas. Bajo el título “Imagen Institucional y Fotografía Estratégica”, Aguilar compartió claves sobre la importancia de construir narrativas sólidas y auténticas a través de la imagen para reforzar la reputación y el posicionamiento de las organizaciones.

El éxito de esta jornada inaugural se reflejó en la participación de los directores de comunicación y marketing de despachos de referencia como Cuatrecasas, Auren Spain, Sagardoy, ELZABURU, Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia, CECA MAGÁN ABOGADOS, ABDÓN PEDRAJAS | LITTLER, Goodwill Comunicación y DLA Piper.

Los Desayunos ICAM Avanza se celebrarán con una periodicidad bimensual y abordarán otros temas de máxima relevancia para el sector como la visualización de datos, la imagen de marca, la inteligencia artificial aplicada a la comunicación corporativa, el diseño y la creatividad en la comunicación jurídica, la comunicación de sostenibilidad y RSC en despachos, así como la portavocía en medios audiovisuales y escritos.

Este ciclo se enmarca en la hoja de ruta ICAM Avanza: Hacia la Abogacía del Futuro, un plan estratégico que sitúa la innovación, la formación de excelencia y la comunicación en el centro de la transformación del sector legal madrileño.

Con esta iniciativa, el ICAM refuerza su compromiso con los profesionales que lideran la marca y la reputación de los despachos, ofreciéndoles un espacio propio donde compartir experiencias, explorar tendencias y contribuir activamente a la construcción del futuro de la abogacía.

