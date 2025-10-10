Eugenio Ribón presenta en Barcelona el primer estudio sobre la abogacía in-house

En el marco del II Encuentro de Abogacía de Empresa ICAM-ICAB

El Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) acogió ayer la inauguración del II Encuentro de Abogacía de Empresa ICAM-ICAB, un foro de referencia que reunirá durante dos jornadas a destacados profesionales, académicos y representantes institucionales para reflexionar sobre el valor estratégico de la abogacía in-house en el actual contexto económico, tecnológico y regulatorio.

La sesión inaugural contó con la participación de Eugenio Ribón, Decano del ICAM; Cristina Vallejo Ros, Decana del ICAB; Joan Romero i Circuns, director ejecutivo de ACCIÓ; y Valentín Pich Rosell, presidente de la Comisión Legal de CEOE y miembro de su Junta Directiva.

En su intervención, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso en valor el compromiso del Colegio madrileño con los abogados y abogadas de empresa, destacando que “no solo en un día como hoy, sino a lo largo de todo el año, tenemos puesta la lupa sobre vosotros, porque sois una parte esencial de la profesión y vuestra labor dentro de las organizaciones es determinante para garantizar seguridad jurídica, ética y competitividad”.

Durante su discurso, Ribón presentó los datos del I Estudio sobre la Abogacía de Empresa en España, un trabajo “hecho por y para quienes vivís cada día la responsabilidad de asesorar desde dentro”, que radiografía la función jurídica interna y traza el camino hacia un reconocimiento pleno de su valor estratégico.

El Decano sintetizó tres conclusiones clave del Estudio: “La asesoría jurídica ya es palanca de negocio; la eficiencia y la tecnología se han convertido en prioridad; y el talento crece y se diversifica”.

