Eugenio Ribón presenta en Barcelona el primer estudio sobre la abogacía in-house

La sesión inaugural contó con la participación de Eugenio Ribón, Decano del ICAM; Cristina Vallejo Ros, Decana del ICAB; Joan Romero i Circuns, director ejecutivo de ACCIÓ; y Valentín Pich Rosell, presidente de la Comisión Legal de CEOE y miembro de su Junta Directiva.
En su intervención, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, puso en valor el compromiso del Colegio madrileño con los abogados y abogadas de empresa, destacando que “no solo en un día como hoy, sino a lo largo de todo el año, tenemos puesta la lupa sobre vosotros, porque sois una parte esencial de la profesión y vuestra labor dentro de las organizaciones es determinante para garantizar seguridad jurídica, ética y competitividad”.
Durante su discurso, Ribón presentó los datos del I Estudio sobre la Abogacía de Empresa en España, un trabajo “hecho por y para quienes vivís cada día la responsabilidad de asesorar desde dentro”, que radiografía la función jurídica interna y traza el camino hacia un reconocimiento pleno de su valor estratégico.
El Decano sintetizó tres conclusiones clave del Estudio: “La asesoría jurídica ya es palanca de negocio; la eficiencia y la tecnología se han convertido en prioridad; y el talento crece y se diversifica”.