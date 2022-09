Fernández de Alarcón Roca ha sido destacado por el directorio internacional WWL (Who’s Who Legal) como el único abogado español en la edición de 2022 del ranking de Hospitality José Antonio Fernández de Alarcón, elegido entre los abogados internacionales más reconocidos en Turismo Noticia 06-09-2022 ElDerecho.com

José Antonio Fernández de Alarcón, socio director del despacho Monlex, ha sido reconocido por tercer año consecutivo por la publicación internacional WWL (Who is Who Legal) en su Guía Global de los abogados líderes en turismo.