Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, visita la sede del Consejo General del Notariado

En la sede del Notariado fue recibido por la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo

El ministro pudo conocer el Portal Estadístico del Notariado con información transparente y rigurosa para contribuir al análisis y la búsqueda de soluciones al problema del acceso a la vivienda.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha visitado la sede del Consejo General del Notariado (CGN) el lunes 8 de junio, acompañado del director de su gabinete, Lorenzo Martínez Ruiz. En la sede del Notariado fue recibido por la presidenta del CGN, Concepción Pilar Barrio Del Olmo; el secretario del CGN, Manuel Tarrío; el director general de la Fundación Notariado, Raimundo Fortuñy; el decano del Colegio Notarial de las Islas Canarias, Alfonso Cavallé; el vicesecretario del CGN, Jorge Prades; el director del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), Pedro Galindo; el jefe de la Unidad de Análisis del OCP, Mariano García Fresno; y el director general del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra.

Portal Estadístico del Notariado

Durante la visita, Alberto Martínez Lacambra presentó al ministro el Portal Estadístico del Notariado, una plataforma dedicada al ámbito de la vivienda que pone a disposición de la ciudadanía información auténtica, real y actualizada sobre el mercado inmobiliario. Elaborado a partir de los datos contenidos en los documentos notariales, el portal ofrece información transparente y rigurosa para contribuir al análisis y la búsqueda de soluciones al problema del acceso a la vivienda, en línea con la vocación de servicio público del Notariado.

Por su parte, Pedro Galindo Gil expuso el funcionamiento y la actividad del Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Notariado, uno de los principales instrumentos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Creado en 2005 por el Ministerio de Economía, el OCP facilita información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes y se apoya en el Índice Único Informatizado Notarial, la segunda mayor base de datos de España tras la de la Agencia Tributaria, con información parametrizada de más de 173 millones de documentos públicos y más de 50 millones de personas físicas y jurídicas.

También se le mostró la Base de Datos de Titularidad Real (BDTR), creada por el Notariado en 2012 a partir del Índice Único Informatizado. Esta herramienta permite identificar de forma acreditada a los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras.

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