Fieldfisher ficha a Carlos Blanco como nuevo socio de Corporate M&A

Blanco se incorpora al equipo de Corporate M&A de Fieldfisher en España, liderado por Rodrigo Martos

Fieldfisher refuerza su área de Corporate M&A en España con la incorporación de Carlos Blanco Morillo como nuevo socio.

Con este fichaje, la firma continúa impulsando el crecimiento de una de sus prácticas estratégicas, especialmente en el asesoramiento en operaciones de M&A, Private Equity y transacciones corporativas complejas.

Carlos Blanco se incorpora al equipo de Corporate M&A de Fieldfisher en España, liderado por Rodrigo Martos, y del que también forman parte Paloma Mato, Pablo Vinageras, Javier Fuentes y Rafael Durán.

Blanco cuenta con 19 años de experiencia asesorando a fondos de capital riesgo, compañías participadas y grupos industriales en operaciones nacionales e internacionales. Su práctica se centra en M&A, Private Equity, reorganizaciones societarias, joint ventures, pactos de socios, planes de incentivos para equipos directivos y operaciones corporativas complejas, con especial foco sectorial en telecomunicaciones y movilidad.

Antes de incorporarse a Fieldfisher, Carlos Blanco fue socio de M&A y Private Equity en Squire Patton Boggs en Madrid. Previamente, fue socio de Roca Junyent, donde dirigió la oficina de Madrid y el departamento mercantil; socio fundador de una boutique especializada en asesoramiento mercantil; y asociado sénior en Uría Menéndez.

A lo largo de su trayectoria, ha participado en operaciones destacadas como la venta de Eysa a Tikehau, la venta de iPark a CVC-DIF, la adquisición de Temsa por Hyperion —participada por KKR—, la inversión de H.I.G. Capital en Grupo Ransa, la toma de control de Fanox por ABE Capital Partners y la entrada de Formentor Capital en Excom Telecom Group.

Además, cuenta con una sólida experiencia en operaciones y contratos vinculados a infraestructuras de telecomunicaciones, incluyendo redes FTTH, radioenlaces, acuerdos bitstream, contratos mayoristas y procesos de consolidación sectorial.

“Me hace una gran ilusión incorporarme a Fieldfisher, una firma internacional con clara vocación europea, y contribuir a la etapa de especial crecimiento que la firma está viviendo en España y en Europa. Su dimensión internacional ofrece una plataforma excelente para seguir desarrollando mi práctica de M&A y Private Equity en operaciones complejas”, señala Carlos Blanco.

“Desde Fieldfisher seguiré acompañando a fondos de capital riesgo, compañías participadas y grupos industriales en operaciones estratégicas, con especial foco en telecomunicaciones y movilidad”, añade.

Rodrigo Martos, co-socio director de Fieldfisher en España y director del área de Corporate M&A, señala “Carlos cuenta con una trayectoria muy reconocida en M&A y Private Equity, así como con un profundo conocimiento de sectores clave como telecomunicaciones y movilidad. Su llegada nos permitirá seguir ampliando nuestras capacidades y acompañar a nuestros clientes en operaciones cada vez más sofisticadas, tanto en el mercado español como en el ámbito internacional”, añade.

“La incorporación de Carlos Blanco refleja la ambición de Fieldfisher de seguir construyendo en España una firma de referencia, capaz de atraer a profesionales de primer nivel y de ofrecerles un proyecto sólido, internacional y con recorrido. Nuestro crecimiento se apoya en el talento, en la especialización y en una cultura colaborativa que permite a nuestros equipos desarrollar todo su potencial y aportar el máximo valor a nuestros clientes”, señala Talmac Bel, co-socio director de Fieldfisher en España.

Este último fichaje refuerza el posicionamiento de Fieldfisher en el mercado español de M&A y Private Equity y consolida la apuesta de la firma por el crecimiento de sus capacidades transaccionales, en un contexto de especial dinamismo para la práctica tanto en España como a nivel internacional.

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