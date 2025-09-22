Fieldfisher refuerza su área de Reestructuraciones e Insolvencias con Cruz Amado como socia

Cruz se une a Fieldfisher procedente de Deloitte, donde era directora del equipo de Reestructuraciones e Insolvencias. Anteriormente, desempeñó el cargo de directora en el Departamento Procesal y Concursal de KPMG.
A lo largo de su trayectoria, Cruz ha desarrollado un sólido expertise en procesos de reestructuración, situaciones de insolvencia, insolvencias transfronterizas y special situations.
Cuenta con una amplia experiencia en procedimientos de compañías en dificultades financieras (insolvencia, reestructuración y litigios relacionados) con implicaciones en mercados de capitales y financiaciones estructuradas.
Ha participado en operaciones de gran complejidad e impacto, y actualmente desarrolla su doctorado en marcos de reestructuración preventiva. Asimismo, es autora de diversas publicaciones, ponente en foros especializados y colaboradora en la Universidad Carlos III de Madrid, además de formar parte del claustro de distintos programas de especialización en materia de reestructuraciones.
Sobre su incorporación, Cruz Amado ha señalado:
“Me ilusiona incorporarme al proyecto ambicioso y retador de Fieldfisher y es un orgullo para mí pasar a formar parte de un grupo de profesionales de tantísimo nivel y foco en la excelencia al servicio de los clientes”.
Rodrigo Martos, socio director de la firma, apunta que "Con la llegada de Cruz, ampliamos nuestra presencia en un área estratégica y reforzamos la posición de Fieldfisher como firma de referencia en reestructuraciones e insolvencias, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Su incorporación refleja nuestra apuesta por atraer el mejor talento para ofrecer un servicio diferenciado a nuestros clientes."
Fieldfisher consolida así su posicionamiento en España en el área de reestructuraciones e insolvencias, ofreciendo un asesoramiento de primer nivel tanto a empresas nacionales como internacionales.