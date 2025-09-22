Fieldfisher refuerza su área de Reestructuraciones e Insolvencias con Cruz Amado como socia

Cruz estará ubicada en la oficina de Madrid y con esta incorporación, desde Fieldfisher amplían el equipo del área de Reestructuraciones e insolvencias que, actualmente, cuenta con el socio, Tomás Nart, ubicado en la oficina de Barcelona

Con este nombramiento, la firma refuerza su práctica en España, que ya cuenta con la experiencia de Tomás Nart, socio del mismo departamento en la oficina de Barcelona.

Cruz se une a Fieldfisher procedente de Deloitte, donde era directora del equipo de Reestructuraciones e Insolvencias. Anteriormente, desempeñó el cargo de directora en el Departamento Procesal y Concursal de KPMG.

A lo largo de su trayectoria, Cruz ha desarrollado un sólido expertise en procesos de reestructuración, situaciones de insolvencia, insolvencias transfronterizas y special situations.

Cuenta con una amplia experiencia en procedimientos de compañías en dificultades financieras (insolvencia, reestructuración y litigios relacionados) con implicaciones en mercados de capitales y financiaciones estructuradas.

Ha participado en operaciones de gran complejidad e impacto, y actualmente desarrolla su doctorado en marcos de reestructuración preventiva. Asimismo, es autora de diversas publicaciones, ponente en foros especializados y colaboradora en la Universidad Carlos III de Madrid, además de formar parte del claustro de distintos programas de especialización en materia de reestructuraciones.

Sobre su incorporación, Cruz Amado ha señalado:

“Me ilusiona incorporarme al proyecto ambicioso y retador de Fieldfisher y es un orgullo para mí pasar a formar parte de un grupo de profesionales de tantísimo nivel y foco en la excelencia al servicio de los clientes”.

Rodrigo Martos, socio director de la firma, apunta que "Con la llegada de Cruz, ampliamos nuestra presencia en un área estratégica y reforzamos la posición de Fieldfisher como firma de referencia en reestructuraciones e insolvencias, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Su incorporación refleja nuestra apuesta por atraer el mejor talento para ofrecer un servicio diferenciado a nuestros clientes."

Fieldfisher consolida así su posicionamiento en España en el área de reestructuraciones e insolvencias, ofreciendo un asesoramiento de primer nivel tanto a empresas nacionales como internacionales.

