Ashurst anuncia la ampliación de su oferta de consultoría en Asia

En materia de riesgos no legales y de servicios gestionados con una nueva rama de Risk Advisory en Singapur

La firma global Ashurst anuncia la ampliación de su oferta de consultoría de riesgos no legales y de servicios gestionados, con una nueva rama de Risk Advisory en Singapur y el crecimiento de la oferta de servicios de Ashurst Advance en Asia.

La entrada del negocio de Ashurst Risk Advisory en Asia refleja el compromiso del la firma por seguir invirtiendo en la capacidad de prestar servicios jurídicos, de consultoría de riesgos y de servicios gestionados de forma integral, aportando a los clientes de la región capacidades mejoradas en operativa legal, habilitación tecnológica y optimización de procesos.

La nueva rama de Asia de Risk Advisory estará dirigida por John Knox y Rishi Ballakhan, con sede en Singapur, lo que refuerza la capacidad de Ashurst para apoyar a sus clientes con soluciones prácticas y multidisciplinarias de consultoría de riesgos que complementan los servicios legales del despacho. Estas incorporaciones reflejan el compromiso de Ashurst de ayudar a los clientes a navegar entornos normativos complejos, iniciativas de transformación, resiliencia operativa y exigencias de gobernanza en toda Asia.

John cuenta con más de 25 años de experiencia en consultoría para el sector legal y servicios gestionados, y ha ayudado a algunas de las mayores empresas del mundo con iniciativas de transformación de departamentos jurídicos. Su experiencia incluye el asesoramiento sobre estrategias de talento, mejora de procesos y flujos de trabajo, contratación, cumplimiento, tecnología y servicios gestionados. Rishi también presta asesoramiento estratégico de consultoría a departamentos jurídicos, con un enfoque en transformación legal y servicios gestionados.

Ashurst Risk Advisory se estableció en 2020 y se ha convertido en una de las partes de mayor crecimiento del negocio a nivel global, con presencia en Australia, el Reino Unido, Oriente Medio y ahora en Asia.

Jamie Ng, Global Clients & Markets Partner y líder global de Ashurst Risk Advisory, comentó: “Ampliar nuestras capacidades de Risk Advisory a Asia es un paso importante en nuestra estrategia global. Los clientes valoran un asesoramiento práctico y coordinado que aúne perspectivas legales y no legales. Nuestro equipo en Asia trabajará codo con codo con nuestros abogados, consultores de riesgos y especialistas en NewLaw para ayudar a los clientes a evaluar, gestionar y responder a la transformación y el riesgo con claridad y confianza”.

Hilary Goodier, Global Head de Ashurst Advance, afirmó: “Nos entusiasma dar la bienvenida a John, Rishi y su equipo. La combinación de su experiencia y conocimientos se sitúan en la intersección de Ashurst Advance y Risk Advisory, lo que nos permitirá ofrecer a nuestros clientes una mayor profundidad de especialización y ampliar nuestras capacidades actuales. Nuestra propuesta de Ashurst Advance en Asia ya ofrece apoyo tanto a los equipos internos como a los abogados de Ashurst para que puedan dar soluciones eficientes y servicios gestionados, sobre la base de datos, y que estén alineados con las prioridades de los clientes. Estamos entusiasmados de poder profundizar aún más nuestras soluciones colaborativas para la transformación de departamentos jurídicos, que son líderes en el mercado”.

Jini Lee, Asia Regional Head, añadió: “Ampliar nuestra oferta en Asia refleja la ambición a largo plazo de la firma y su compromiso con la región. Al lanzar Risk Advisory en Singapur y expandir nuestra oferta existente de Ashurst Advance en Asia, estamos reforzando nuestro apoyo a los clientes, que afrontan desafíos regulatorios, operativos y transfronterizos que están en constante evolución. Estos desarrollos fortalecen nuestra capacidad para ofrecer soluciones integradas en los principales mercados asiáticos”.

El lanzamiento en Asia se basa en la expansión global más amplia de servicios integrados legales, consultoría de riesgos y servicios NewLaw de Ashurst. El modelo combinado de la firma está diseñado para proporcionar a los clientes ayuda coordinada en la preparación frente a riesgos cibernéticos y en gestión de riesgos; gobernanza, riesgo y cumplimiento; cambio regulatorio; litigios e investigaciones; e iniciativas de transformación (incluida tecnología e IA) que mejoran la eficiencia y la resiliencia.

El equipo de Asia de Ashurst Risk Advisory trabajará codo con codo con los abogados del despacho en distintas áreas de práctica y jurisdicciones, aprovechando la experiencia sectorial y el conocimiento regional para ofrecer asesoramiento práctico centrado en la implementación; Ashurst Advance ofrece servicios gestionados, prestación digital y habilitada por IA, soluciones de procesos y datos, y modelos de dotación de recursos que apoyan las operaciones diarias y las iniciativas estratégicas de los clientes en la región.

