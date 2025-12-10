El Consejo General de la Abogacía felicita a Teresa Peramato, nueva Fiscal General del Estado

Peramato fue galardonada en 2024 con el premio Igualdad de la Abogacía. El jurado destacó que es «una jurista comprometida por erradicar la discriminación por razón de sexo o género y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres”. Y subrayó que “todo su quehacer diario ha ido dedicado a trabajar en la búsqueda de soluciones para este grave problema social [la violencia de género]».
La nueva fiscal general ha mostrado siempre su compromiso y colaboración con la Abogacía Española. Ha sido ponente en varios actos organizados por el Consejo General, como el XIII Congreso Nacional de la Abogacía Española o las Jornadas anuales contra la Violencia de Género, así como diferentes actos relacionados con igualdad y perspectiva de género.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera Fiscal en 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid Y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en mayo de 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer. En el año 2010 fue nombrada Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.
En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Por el Real Decreto 17/2025, de 14 de enero, fue nombrada también fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Sección Penal.