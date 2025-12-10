El Consejo General de la Abogacía felicita a Teresa Peramato, nueva Fiscal General del Estado

El nombramiento se ha hecho oficial este miércoles con la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado

El Consejo General de la Abogacía ha felicitado hoy a Teresa Peramato por su nombramiento como nueva fiscal general del Estado, el cual se ha hecho oficial este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Peramato fue galardonada en 2024 con el premio Igualdad de la Abogacía. El jurado destacó que es «una jurista comprometida por erradicar la discriminación por razón de sexo o género y para avanzar hacia la igualdad plena, real y efectiva, entre mujeres y hombres”. Y subrayó que “todo su quehacer diario ha ido dedicado a trabajar en la búsqueda de soluciones para este grave problema social [la violencia de género]».

La nueva fiscal general ha mostrado siempre su compromiso y colaboración con la Abogacía Española. Ha sido ponente en varios actos organizados por el Consejo General, como el XIII Congreso Nacional de la Abogacía Española o las Jornadas anuales contra la Violencia de Género, así como diferentes actos relacionados con igualdad y perspectiva de género.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la carrera Fiscal en 1990. Tras su paso por diversas Fiscalías (Tenerife, Valladolid Y Barcelona) se trasladó a la Fiscalía Provincial de Madrid, destino en el que, en mayo de 2005, fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer. En el año 2010 fue nombrada Fiscal Adscrita a la Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer.

En 2018 pasó a ocupar el cargo de fiscal adscrita a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. En mayo de 2021 fue promovida a la categoría de fiscal de Sala y nombrada fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Por el Real Decreto 17/2025, de 14 de enero, fue nombrada también fiscal de Sala Jefa de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la Sección Penal.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos