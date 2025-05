Foro de Gerencias Legales celebra una nueva edición el próximo 5 de junio en Miami

Tras el éxito del Foro Gerencias Legales celebrado en abril en Bogotá, otras dos ciudades acogerán este evento de referencia para las gerencias legales: Miami (5 de junio) y Lima (7 de agosto).

Gericó Associates, organizador del evento, celebra esta nueva edición del Foro Gerencias Legales en la sede de Akerman en Miami, donde destacados profesionales del derecho, líderes y miembros de departamentos legales de organizaciones en Iberoamérica se reunirán con el propósito de analizar los desafíos y oportunidades que enfrentan en un entorno empresarial cada vez más competitivo y en constante evolución.

A lo largo de la jornada, se desarrollarán seis paneles temáticos que abordarán los temas más relevantes para las direcciones jurídicas de grandes corporaciones. El evento comenzará con un panel sobre ‘Miami como puente entre EE.UU. y América Latina’. A continuación, el foco se centrará en ‘International Disputes’ y la sesión de la mañana se cerrará con un panel sobre la ‘Revolución FinTech en Miami: cómo la regulación impulsa la innovación tecnológica y las oportunidades digitales’.

La sesión vespertina incluirá un panel dedicado al ‘Compliance en inversiones internacionales’, otro sobre ‘El rol del legal counsel en Fusiones y Adquisiciones’ y se cerrará la jornada con un panel titulado ‘Navegando en el marco regulatorio de EE.UU.’.

En los diferentes paneles, debatirán socios de firmas y gerentes legales de compañías como SKY Airline, Avianca, FIFA, GESA Globalist Ventures LLC, Primax, TelevisaUnivisión, Grupo Colgas y NIUBIZ, entre otras.

Este evento, que es gratuito y exclusivo para abogados in-house, cuenta con el patrocinio de Akerman, Cáceres Torres, Consortium Legal, McDermott Will & Emery, Aguado & Ruiz Abogados y BBL Advogados, así como con el apoyo institucional de Miami International Arbitration Society y University Of Miami – School of Law.

