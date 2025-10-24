Fundación Mutualidad y Fundación ONCE se unen para promover la inclusión integral de personas con discapacidad

El convenio establece un marco de colaboración para avanzar hacia la plena inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias

Fundación Mutualidad y Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de desarrollar actuaciones en pro de la plena y efectiva inclusión social y laboral de personas con discapacidad y sus familias.

El convenio, rubricado por Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Fundación Mutualidad, y Alberto Durán López, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, tendrá una vigencia inicial de tres años prorrogables.

Con este acuerdo, queda establecida una alianza estratégica para fomentar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad al establecer sinergias para formar sobre la discapacidad, su marco jurídico y el trato a personas con discapacidad. Asimismo, se prevé el desarrollo de iniciativas de sensibilización y comunicación que contribuyan a fortalecer la cultura inclusiva y a generar un impacto social positivo.

Con este convenio, Fundación Mutualidad impulsa el desarrollo de actividades de sensibilización, difusión y comunicación para establecer un marco general de colaboración entre las partes permitiendo visibilizar la realidad de las personas con discapacidad, fomentar entornos accesibles y generar un impacto positivo y duradero tanto en el ámbito institucional como en la ciudadanía. En esta línea, Enrique Sanz Fernández-Lomana, presidente de Fundación Mutualidad, subrayó: “Casi el 60% de las personas con discapacidad en España tienen más de 60 años. Desde Fundación Mutualidad, vemos en esta realidad un punto de conexión clave con Fundación ONCE. Nuestro compromiso con un envejecimiento digno, económicamente independiente, equitativo y socialmente activo converge con la misión de avanzar hacia una inclusión efectiva”.

Por su parte, Alberto Durán aseguró que “la alianza con Fundación Mutualidad refuerza nuestro compromiso con una sociedad más inclusiva, equitativa y accesible. Esta colaboración estratégica nos permite sumar capacidades, ampliar el alcance de nuestras iniciativas y generar un impacto real en la vida de las personas con discapacidad. Juntos, trabajamos para que la inclusión no sea solo un objetivo, sino una realidad cotidiana que transforme entornos, mentalidades y oportunidades”.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos