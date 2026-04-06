Gestha destaca las nuevas deducciones autonómicas en salud, bienestar y vivienda de cara a la Renta

El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha destacado, de cara a la Campaña de la Renta, que arranca el próximo 8 de abril, los cambios en las deducciones autonómicas relacionadas con la salud y bienestar, así como las divergencias regionales en torno a la vivienda.

A una semana exacta para que arranque la campaña de la renta 2025, los técnicos del Ministerio de Hacienda han detallado las modificaciones, añadidos y eliminaciones en las deducciones de las Comunidades Autónomas.

Y es que la comparativa de Gestha entre las campañas de renta de 2025 y 2026 revela una actualización de los beneficios fiscales aprobados por las comunidades autónomas, mientras el marco estatal se mantiene relativamente estable.

Los técnicos de Hacienda destacan los cambios en las deducciones relacionadas con la salud y bienestar. En este sentido, Andalucía y Murcia introducen en la Campaña de 2025 beneficios por fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva, equivalentes a las que ya adoptaron la Comunidad Valenciana y la Rioja.

Asimismo, la enfermedad celíaca se ha convertido en una novedad en la atención fiscal, apareciendo por primera vez deducciones específicas para los ciudadanos diagnosticados en Andalucía, el Principado de Asturias y La Rioja.

Por su parte, Murcia destaca por una expansión de su catálogo de deducciones, incluyendo para esta declaración los gastos de cristales graduados y lentes de contacto, gastos asociados a Enfermedades Raras y nuevas ayudas para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que junto con Extremadura y Galicia se unen al grupo en donde estaban vigentes en el Principado de Asturias, Baleares y La Rioja.

Galicia introduce en 2025 una deducción por las ayudas recibidas por personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985, y la Comunidad Valenciana mantiene en la deducción aprobada por cantidades satisfechas en determinados gastos de salud, además de otra por tratamientos de fertilidad. Algunas comunidades mantienen deducciones genéricas por gastos de enfermedad, como Canarias y Cantabria.

La Comunidad Valenciana incorpora la figura de la "delegación de guarda con fines de adopción" en sus beneficios por nacimiento y cuidado de hijos.

Sostenibilidad y vivienda

Por otra parte, la sostenibilidad y la innovación continúan ganando peso por ejemplo en Murcia, que ha apostado por la movilidad eléctrica, introduciendo deducciones por la compra de vehículos eléctricos e infraestructura de recarga.

En el ámbito de la vivienda, según Gestha, las estrategias divergen significativamente. Mientras que Baleares ha decidido eliminar la deducción temporal que compensaba el alza de los tipos de interés en hipotecas variables, ha incorporado una novedosa figura para compensar los gastos derivados de una vivienda ocupada ilegalmente.

Cataluña ha añadido un beneficio por alquiler destinado a víctimas de violencia machista. Y comunidades como Cantabria y Galicia han introducido incentivos para movilizar el mercado inmobiliario mediante deducciones por el arrendamiento de viviendas vacías.

El reto demográfico sigue siendo una prioridad, pero con cambios en su denominación y alcance. Cantabria ha sustituido el concepto de "reto demográfico" por el de municipios afectados por "riesgo de despoblamiento", añadiendo además ayudas para nuevos residentes que trasladen su domicilio a estas zonas. Asturias ha seguido una senda similar, ampliando sus beneficios a los concejos que se encuentran en "crisis demográfica".

Pero los técnicos de Hacienda también han advertido del fin de algunas medidas como en Aragón, donde han desaparecido las deducciones relacionadas con las ayudas de carácter humanitario al pueblo ucraniano el acogimiento de personas o familias ucranianas que se desplazaron por la guerra.

Asimismo, Baleares elimina un beneficio de carácter transitorio que estaba vigente hasta 2024 para compensar el incremento del coste de los préstamos o créditos hipotecarios con tipo de interés variable, una deducción temporal que ya no figura en el listado de 2026.

Canarias suprime una deducción específica destinada a facilitar el acceso a la vivienda a través de la ayuda familiar mediante donaciones en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 años, en su lugar, el listado de 2026 incorpora incentivos para la inversión en acciones de nuevas entidades.

Finalmente, Galicia retira beneficios vinculados a sucesos extraordinarios ocurridos en años anteriores, como los daños causados por la explosión de material pirotécnico en Tui (ocurrida en mayo de 2018), o los incendios de octubre de 2017, sustituida por una nueva deducción adoptada para los incendios forestales ocurridos en 2025.

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