Grant Thornton alcanza una cifra récord de facturación mundial con 6.600 millones de dólares

Grant Thornton International Ltd ha anunciado un aumento de sus ingresos, desde los 5.800 millones de dólares (5.147 millones de €) registrados el pasado ejercicio hasta alcanzar la cifra récord de 6.600 millones de dólares (5.857 millones de €), en el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2021, lo que supone un aumento del 14,3%*.

Más de la mitad de las firmas miembro de Grant Thornton en los 140 países donde está presente la red lograron un crecimiento de dos dígitos (en moneda constante*).

A nivel regional, la región EMEA fue la que más creció, con un 19,1% hasta los 2.500 millones de dólares, seguida de Asia-Pacífico, con un 15,8% hasta los 1.200 millones de dólares, y la región de América, con un 9,7% hasta los 2.900 millones de dólares.

Este fuerte crecimiento se ha registrado en todas las líneas de servicio. Destaca especialmente la línea de Auditoría, con un crecimiento del 16,1%, hasta los 2.700 millones de dólares, seguida de la línea de Consultoría, con aumento del 15,5% hasta los 2.400 millones de dólares, y de la línea de Tax, que aumentó un 8,6%, hasta los 1.400 millones de dólares, lo que pone en valor el perfil verdaderamente multidisciplinar de la red.

Las firmas que operan en los principales mercados estratégicos experimentaron un crecimiento del 14,9%. Entre ellos destacaron los mercados de China, Japón, India, Alemania, Italia, Brasil y México, junto con Nigeria y un grupo de cinco países de la ASEAN (sudeste asiático).

El número total de profesionales pasó de 58.000 a 62.000, lo que refleja la continua inversión que efectúa nuestra red en su base de talento y su compromiso con la construcción de una cultura global, diversa e inclusiva.

Peter Bodin, CEO de Grant Thornton International Ltd, ha afirmado: “Nos hemos mantenido fieles a nuestros valores, situando a nuestros profesionales en el centro de todas nuestras actuaciones, y apoyando a nuestros clientes y comunidades. Todo ello, unido a las inversiones que hemos realizado en nuestras plataformas tecnológicas, nos ha permitido enfocarnos en las áreas más críticas. Estoy inmensamente orgulloso del éxito colectivo que ha conseguido nuestra red, gracias al esfuerzo de nuestros profesionales, en el que ha sido el momento más complicado de toda una generación, tanto para nuestra profesión como para la sociedad en general”.

Go Beyond, la nueva estrategia de marca a nivel internacional de Grant Thornton

Grant Thornton sigue evolucionando y adaptándose a un nuevo entorno. Por ello, este año ha presentado su nueva estrategia mundial hasta 2025. La estrategia de la red se fundamenta en su propósito de cuidar de sus profesionales, clientes y comunidades, ayudándoles a generar un impacto sostenible en el mundo. Según amplía Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España, “vamos a centrarnos especialmente en el crecimiento y la protección de nuestro negocio internacional. Todas nuestras actuaciones se alinearán en torno a este objetivo, de ahí que nos hayamos esforzado en contar con una sólida infraestructura para conseguirlo. Estaremos atentos también en el desarrollo de nuestras capacidades estratégicas, la gestión de los riesgos, el impulso de la calidad y la potenciación de nuestra cultura internacional".

Este año la Firma también lanzará a nivel externo su nueva estrategia y posicionamiento de marca, Go Beyond, que contribuye a apoyar la estrategia de la red, “de modo que podamos ofrecer una experiencia diferencial a nuestros profesionales y a nuestros clientes, potenciando el negocio internacional y captando el talento adecuado en todo el mundo”, añade Peter Bodin.

Compromiso con la sostenibilidad

“La sostenibilidad es una de las cuestiones más prioritarias para las empresas, de ahí que este año se nos haya invitado a incorporarnos a la iniciativa Glasgow Financial Alliance for Net Zero para garantizar que todas nuestras decisiones financieras tengan en cuenta el cambio climático. Estoy muy orgulloso de haber firmado este compromiso en nombre de nuestra red”, explica el CEO Global de Grant Thornton, el sueco Peter Bodin.

“Si bien estos resultados son alentadores, las perspectivas macroeconómicas siguen siendo inciertas, y se observa un aumento de los riesgos asociado a las interrupciones de las cadenas de suministro, al contexto comercial y a las preocupaciones por la pandemia. En cualquier caso, creo que Grant Thornton ha demostrado su resiliencia y nos encontramos en una posición óptima para responder a las oportunidades del mercado y a las demandas de cambio que cada vez son mayores en nuestra profesión”, finaliza Bodin.

*Los resultados en moneda constante se calculan aplicando los tipos de cambio de 2020 a los ingresos de 2021. Según los mismos, los resultados obtenidos por Grant Thornton representan un crecimiento interanual del 10,1% en moneda constante*.

