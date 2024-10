Grant Thornton sigue sumando talento con más de 300 nuevos profesionales

La Firma de servicios profesionales Grant Thornton ha contratado a más de 300 profesionales durante los primeros meses de 2024 para reforzar los servicios a los clientes que la Firma presta en las 11 oficinas que tiene repartidas a lo largo de todo el país.

Un refuerzo que impulsa también a todas las líneas de servicio multidisciplinares con los que Grant Thornton opera desde hace cuarenta años en nuestro país.

Para darles la bienvenida, Grant Thornton ha vuelto a organizar su tradicional sesión de onboarding, denominada Get To Know 2024. Este encuentro de bienvenida, que reúne en Madrid y Barcelona a los nuevos profesionales incorporados en los últimos meses, ofrece una oportunidad para conocer de cerca la Firma de mano de sus socios y directores, además de sus áreas de trabajo, herramientas y futuros compañeros. Esta jornada de networking, permite a los recién llegados integrarse plenamente desde el inicio y comenzar a desempeñar su labor de manera satisfactoria.

Cabe destacar que más de la mitad (51%) de las nuevas incorporaciones son mujeres, lo que refuerza su compromiso con la diversidad de género y la equidad en las oportunidades profesionales. Una realidad que la Firma está materializando a través de numerosas acciones puestas en marcha en el seno de su Comisión de Equidad, Diversidad e Inclusión, encaminadas a potenciar la apuesta por el desarrollo de carreras profesionales de alto impacto en todas las categorías jerárquicas de la Firma. El Plan de Igualdad, el nuevo Plan LTGBI y otras acciones de refuerzo en la formación y sensibilización entorno a la diversidad se orientan a conseguir un entorno laboral cada vez más inclusivo en el que todos los profesionales aporten lo mejor de sí mismos.

En concreto, y por líneas de negocio, los mayores porcentajes de incorporaciones se han dado con un 28% en Auditoría; un 11% a Business Solutions; un 10% al departamento de Financial Advisory; mientras que a Consultoría de Negocio e Innovación y Fiscal se han unido un 9% respectivamente. Los equipos de la Firma seguirán fortaleciéndose progresivamente a lo largo del nuevo ejercicio fiscal, iniciado el pasado 1 de septiembre.

Entre los nuevos miembros, destacan graduados en áreas como Economía, ADE, Derecho, diversas Ingenierías y Arquitectura, aunque también se suman profesionales con una vasta experiencia, generando un entorno de amplia diversidad generacional.

Pablo González-Costea, director de People & Culture de Grant Thornton, ha destacado: “Apostamos firmemente por el talento y la posibilidad de contar con los mejores profesionales. Como cada año, nos complace dar una cálida bienvenida a las nuevas incorporaciones, asegurándonos de que se sientan cómodos desde el primer día. Les brindamos la oportunidad de conocer en profundidad el funcionamiento de la Firma y, además, interactuar con los profesionales más destacados de Grant Thornton.

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton, afirma que “nos enorgullece seguir sumando talento de primer nivel a todas nuestras líneas de servicio. Nuestras nuevas incorporaciones son nuestro presente y nuestro futuro, nuestro éxito en estos últimos 40 años se debe a la excelencia y las altas capacidades de todos nuestrso equipos. Los recién llegados, como siempre, disfrutarán de un ambiente colaborativo, trabajarán con grandes clientes y podrán disfrutar de una cultura corporativa que premia el compromiso y que está decidida a construir una Firma donde todos quepan, sean cuales sean sus objetivos profesionales”.

Los nuevos profesionales se integran en un proyecto que continúa desarrollando la estrategia nacional e internacional Go Beyond 2025, cuyo propósito es posicionar a Grant Thornton como la Firma de servicios profesionales de nueva generación favorita del middle-market a nivel global. Los recién incorporados tendrán la oportunidad de colaborar con clientes de gran relevancia en sus respectivos sectores, con casuísticas cada día más internacionales. Esto les permite, desde un primer momento, entrar en contacto con 73.000 homólogos en los 150 mercados en los que Grant Thornton opera internacionalmente a través de más de 800 oficinas.

Todos los nuevos equipos se benefician de un plan de carrera individualizado que incluye interesantes oportunidades internacionales, además de planes de formación concretos, programas de desarrollo de capacidades directivas como el "Advanced Leader Programme" o el "Exceptional Leadership Programme". Además, la Firma ha implementado nuevas políticas orientadas a una mayor conciliación de la vida laboral y profesional, amplia flexibilidad laboral, teletrabajo, desconexión digital y retribución flexible, todo ello en un entorno dinámico, inclusivo y desafiante.

