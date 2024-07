ICAM presenta un plan para potenciar el desarrollo profesional de los jóvenes abogados

El propósito de este plan que que se presenta este martes 16 a las 19:00h en el ICAM en un acto que cuenta con la la participación de Antonio Garrigues, es ayudar a los jóvenes a superar los obstáculos en el acceso a la profesión que ellos mismos han identificado: precariedad, inexperiencia, falta de orientación profesional y déficit de habilidades.

Los problemas a la hora de captar clientes en un mercado legal cada vez más competitivo, la inexperiencia, la falta de orientación profesional y la creciente precarización laboral son los mayores obstáculos que identifican quienes se inician actualmente en el ejercicio de la abogacía.

Tras un análisis exhaustivo de esta problemática captada por el “I Estudio sobre la situación de la abogacía de Madrid”, el ICAM ha elaborado un plan de acción transversal para ayudar a los jóvenes a sortear las barreras que dificultan tanto su acceso como su progresión en la profesión jurídica. Se trata del Plan de Impulso Joven, una estrategia integral diseñada para fortalecer el desarrollo profesional de los jóvenes abogados que será presentada este martes en la sede de la corporación madrileña.

“Desde el ICAM pensamos que fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes es fundamental en todas sus etapas. En primer lugar, para que conozcan todas las opciones formativas y laborales que tienen disponibles en el mercado. Y en segundo lugar, para que puedan contar con todas las habilidades necesarias para acceder a esas ofertas”, advierte Gabriel Rodríguez, Diputado responsable de abogacía joven.

Junto a la presidenta de la sección de Iniciación Profesional del ICAM, Celia Herrero, han elaborado una iniciativa que se articula en torno a siete objetivos clave de desarrollo, cada uno respaldado por acciones concretas que buscan proporcionar a los abogados junior las herramientas y conocimientos necesarios para destacar en el competitivo mercado laboral actual.

Además de una orientación profesional avanzada, el plan abarca cuestiones fundamentales a la hora de emprender y progresar en el sector legal como la marca personal y el networking; el desarrollo de competencias en materia de comunicación, oratoria, liderazgo y gestión de equipos; o la adquisición de los conocimientos necesarios para administrar eficazmente las cuestiones financieras y contables de la práctica legal. Todo ello sin descuidar la formación jurídica y el cuidado del bienestar emocional y la salud mental.

El Plan de Impulso Joven será presentado este martes a las 19:00h en el ICAM en un acto que contará con la intervención de Antonio Garrigues, y será conducido por Gabriel Rodríguez y Celia Herrero, impulsores de un proyecto pensado para marcar la diferencia. “Creemos que puede ser la diferencia entre tener un buen empleo o no tenerlo. Entre tener una profesión que te llene o no tenerla. Creemos, en definitiva, que es la diferencia entre tener una vida profesional que te haga feliz o una que no. Y desde el Colegio de la Abogacía de Madrid queremos ser abanderados, queremos ayudar a que los jóvenes se formen aquí, adquieran esas habilidades aquí y conozcan aquí cuáles son todas sus opciones profesionales”, concluyen.

Plan Impulso Joven

1. Orientación, Inserción y Desarrollo Profesional

El primer objetivo del plan es proporcionar a los abogados jóvenes las herramientas y conocimientos necesarios para facilitar su incorporación al mercado laboral, promover su crecimiento profesional y ayudarlos a trazar un plan de carrera. Para lograrlo, el ICAM ha diseñado una serie de talleres en universidades que abordan la orientación profesional, los diferentes tipos de empleos disponibles y las habilidades requeridas. Además, se impartirán talleres sobre la elaboración de CVs y cartas de motivación, así como sobre la superación de procesos de selección. Asimismo, se fomentará el acercamiento a la figura del headhunter y se organizarán charlas sobre las tendencias del mercado laboral. Las formaciones específicas estarán enfocadas en aumentar la empleabilidad de los jóvenes abogados y en diseñar planes de carrera profesional que les permitan alcanzar sus metas a largo plazo.

2. Marca Personal

Construir una marca personal sólida es crucial en el ámbito legal. Por eso, el segundo objetivo del plan es ayudar a los abogados jóvenes a construir y gestionar una marca personal única y diferenciada, tanto online como offline, que les permita destacar en el mercado laboral. Con ese propósito, se organizarán talleres sobre el uso de las redes sociales en la construcción de la marca personal y charlas sobre cómo gestionar la marca personal fuera de internet. Además, se ofrecerá la posibilidad de investigar y publicar de la mano de Abogacía Joven ICAM, así como formación sobre diseño de estrategias de branding.

3. Conocimientos Legales

Mantenerse actualizado y bien informado sobre las principales áreas del Derecho y las novedades legislativas es fundamental para cualquier abogado, de manera que el tercer objetivo del plan es asegurar que los jóvenes abogados tengan acceso a formaciones en las principales áreas del Derecho y a información sobre las novedades legislativas. Además, se facilitará el contacto con abogados con más experiencia, expertos en distintas especialidades, para que los jóvenes puedan profundizar en conocimientos especializados y prácticos.

4. Networking

El cuarto objetivo se centra en crear oportunidades para que los abogados jóvenes establezcan y amplíen sus redes profesionales tanto con compañeros con la misma experiencia como con abogados más experimentados. Para ello, se lanzarán programas de mentoring, como el proyecto puente intergeneracional, y se organizarán eventos de encuentro y networking para generar comunidad. También se llevarán a cabo talleres reducidos con figuras relevantes del sector, fomentando el intercambio de experiencias.

5. Salud Mental y Conciliación

El quinto objetivo del plan busca fomentar el bienestar emocional y físico de los abogados jóvenes, promoviendo prácticas saludables de gestión del estrés y la ansiedad. Para lograrlo, se organizarán talleres sobre la gestión del estrés y la ansiedad, así como sobre la conciliación entre la vida personal y profesional. Además, se compartirán testimonios de abogados con más experiencia que han logrado equilibrar estas facetas de manera exitosa.

6. Soft Skills

Las habilidades blandas centrarán la siguiente etapa del Plan de Impulso, con el fin de desarrollar competencias como la comunicación, la oratoria, el liderazgo y la gestión de equipos. Estas habilidades complementan el conocimiento técnico y son cruciales para una práctica legal efectiva. Para ello, se ofrecerán formaciones en comunicación y oratoria, redacción eficaz de escritos, gestión de equipos, transformación y liderazgo, así como charlas sobre comunicación eficaz con áreas de negocio y clientes no juristas.

7. Gestión Financiera y Comercial

El último objetivo del plan es proporcionar a los abogados jóvenes los conocimientos y habilidades necesarios para manejar eficazmente los aspectos financieros y comerciales de su práctica legal. Con ese propósito se impartirán formaciones en marketing, talleres sobre captación de clientes y charlas sobre técnicas de facturación. Además, se ofrecerá formación en contabilidad y gestión empresarial, así como información sobre impuestos para abogados, optimizando así su desempeño profesional y la rentabilidad de su ejercicio.

Perfil del abogado/a joven

Según el “I Estudio sobre la situación de la abogacía de Madrid” elaborado por el ICAM y GAD3, entre los abogados jóvenes (menores de 35 años) predomina la presencia de mujeres colegiadas, que suponen el 56% de las personas entrevistadas. Por norma general, el abogado joven, en la mitad de los casos (54%), es ejerciente y en siete de cada diez casos trabaja en un despacho (71%). En el caso de las mujeres, hay mayor proporción de ejercientes (56%) y que trabajan como abogado de empresa (24%).

Respecto a su situación laboral, siete de cada diez abogados jóvenes son asalariados (72%). Esta proporción es mayor entre las mujeres (75%) y entre los no ejercientes (84%). Un 22% trabaja como autónomo y un 7% se describe como ‘falso autónomo’.

En cuanto a los ingresos, aunque el salario medio del abogado joven es de unos 35.000 euros brutos anuales, hay una notable diferencia según dónde ejerza la profesión: así, los abogados jóvenes que trabajan como abogados de empresa o en despachos grandes consiguen unos ingresos casi un 40% superiores, alcanzando los 43.300 euros de media. En el otro extremo se encuentran los jóvenes profesionales que ejercen en despachos medianos o pequeños, con unos ingresos medios de 27.900 euros/año, o en despachos unipersonales, con 23.900 euros brutos al año.

Dificultades en los inicios profesionales

Los abogados/as jóvenes, en general, destacan la precariedad laboral y la falta de experiencia como las dificultades principales que se encuentran al iniciar su carrera profesional.

Entre los jóvenes que son ejercientes destacan una mayor precariedad laboral y una mayor dificultad en la captación de clientes que entre los no ejercientes. Entre los hombres, la captación de clientes despunta en mayor medida como una de las principales barreras para iniciar su carrera profesional. Por su parte, las mujeres hacen una mayor referencia a la falta de orientación profesional. Según el estudio del ICAM, los abogados/as jóvenes de despachos unipersonales muestran una mayor preocupación por la captación de clientes. Sin embargo, en los despachos grandes destaca la alta competitividad como una inquietud relevante.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos