ISMS Forum refuerza la resiliencia empresarial con la VIII edición del programa Cyber Crisis Management

Un simulacro virtual que mide la capacidad real de gestión de crisis cibernéticas

ISMS Forum ha celebrado la octava edición de su programa Cyber Crisis Management, consolidándose como la referencia nacional en la preparación y gestión de crisis cibernéticas. Este ejercicio anual, diseñado como un simulacro virtual gamificado, somete a las organizaciones a escenarios realistas que, ponen a prueba su capacidad de reacción ante incidentes, la calidad de las decisiones y eficacia en la coordinación interdepartamental

La iniciativa, presentada en el marco de la XXVII Jornada Internacional de Seguridad de la Información, responde a las crecientes exigencias regulatorias, entre ellas la Directiva NIS2 y la norma ISO 22301, y se posiciona como una práctica esencial para anticipar riesgos, reforzar la resiliencia y garantizar la continuidad del negocio en un entorno digital cada vez más complejo y dinámico.

Este año, el programa ha contado con la colaboración de Inmersive Labs como proveedor tecnológico y el Institut Cerdà como evaluador independiente, asegurando rigor, objetividad y trazabilidad en el análisis. Los resultados agregados y anonimizados ofrecen una visión comparativa del sector, identificando tendencias y proporcionando recomendaciones estratégicas que permiten elevar la madurez organizativa y optimizar la respuesta ante incidentes críticos.

Más allá del cumplimiento normativo, Cyber Crisis Management aporta un valor tangible: permite validar procedimientos internos, identificar áreas de mejora y comparar el nivel de preparación frente a otras entidades del sector de forma anónima. Además, ofrece planes de acción personalizados que ayudan a reforzar la resiliencia, optimizar la gestión de crisis y garantizar la continuidad operativa en escenarios adversos.

“En un contexto donde los ciberataques son más sofisticados y frecuentes, la resiliencia no es opcional: es un imperativo estratégico. Con Cyber Crisis Management ayudamos a las organizaciones a pasar de la reacción a la anticipación, fortaleciendo su capacidad de respuesta y su confianza digital”, afirma Beatriz García, Deputy Director de ISMS Forum.

Con seis ediciones celebradas, Cyber Crisis Management se consolida como una práctica clave para la gobernanza y la gestión del riesgo digital. Su enfoque innovador fomenta la colaboración interdepartamental, la toma de decisiones informadas y la cultura de resiliencia en todos los niveles de la organización. En definitiva, este programa se presenta como una herramienta relevante dentro del abanico de acciones de preparación de las organizaciones, contribuyendo a anticipar amenazas, cumplir con los requisitos regulatorios y fortalecer la confianza digital en el tejido empresarial español.

Fuente: ISMS Forum

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos