Meta elimina casi 550.000 cuentas de menores en Australia para cumplir la ley de prohibición, pero cuestiona su eficacia

Meta ha compartido que ha eliminado un total de 544.052 cuentas de usuarios adolescentes en Instagram, Facebook y Threads

El pasado mes de diciembre Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, con una ley aprobada por el Parlamento y propuesta por el Gobierno del primer ministro Anthony Albanese, pensada para mejorar el bienestar psicológico y social de los menores de edad, así como su seguridad.

Esta normativa afecta a diez plataformas de redes sociales y 'streaming', entre las que se encuentran Facebook, Instagram y Threads, propiedad de la compañía estadounidense Meta, además de a YouTube, TikTok, Snapchat, X, Reddit, Twitch y Kick.

Ahora, un mes después de su entrada en vigor, Meta ha compartido una actualización de sus avances para garantizar el cumplimiento de esta ley, además de compartir algunos impactos iniciales que sugieren que "no está cumpliendo con sus objetivos de aumentar la seguridad y el bienestar de los jóvenes australianos".

Así, la compañía liderada por Mark Zuckerberg retiró, a partir del 11 de diciembre, un total de 544.052 cuentas de usuarios menores de 16 años. Concretamente, como ha detallado en un comunicado en su blog de políticas de Meta Australia, ha eliminado 330.639 cuentas de Instagram, 173.497 de Facebook y 39.916 de Threads.

Siguiendo esta línea, Meta ha especificado que el cumplimiento de la ley "será un proceso de varios niveles" que continuarán perfeccionando en el futuro. Asimismo, se ha de tener en cuenta que estos perfiles se han eliminado debido a que se entiende que pertenecen a un menor de 16 años pero, a su vez, Meta ha subrayado que mantiene sus preocupaciones sobre la determinación de la edad 'online' "sin un estándar de la industria".

NUEVO SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE EDAD CON AGEKEYS

Al respecto, la propietaria de Instagram ha recordado la labor de la organización sin fines de lucro OpenAge Initiative, enfocada en la verificación de edad, de la que Meta es socio fundador.

Concretamente, ha adelantado que han lanzado una nueva gama de herramientas de verificación de edad a las que se refieren como AgeKeys, "las primeras señales de edad globales interoperables que preservan la privacidad".

Con estas llaves, los usuarios podrán configurar una clave de edad verificada que se almacenará en su dispositivo y que les permitirá compartir señales de edad verificadas con múltiples plataformas preservando al mismo tiempo la privacidad. Esto se debe a que se compartirá la clave, pero no la edad como tal.

Para configurar la AgeKey, Meta ha explicado que se podrán recurrir a distintos métodos, como una identificación emitida por el gobierno, a través de información financiera, estimación facial o billeteras digitales nacionales.

Con todo ello, ha especificado que comenzará a integrar esta herramienta en sus distintas plataformas de redes sociales en Australia, así como en otros mercados, durante este año 2026.

PROBLEMÁTICAS OBSERVADAS TRAS LA PROHIBICIÓN DE LAS REDES SOCIALES

Por otra parte, Meta también han trasladado que, desde la entrada en vigor de la ley, se han identificado algunas "inquietudes" sobre cómo está influyendo en los menores, de la mano de expertos, grupos juveniles y "muchos padres".

Según ha especificado, se ha observado que la prohibición del uso de redes sociales está aislando a los adolescentes vulnerables del apoyo que ofrecen las comunidades 'online', ya que no tienen acceso a las mismas. Además, está provocando que los adolescentes acudan a aplicaciones o partes de Internet menos reguladas, dado que se ha observado un aumento en las descargas de aplicaciones alternativas.

De la misma forma, Meta ha indicado que la premisa de que la ley impide el uso de redes sociales para evitar "una experiencia algorítmica" es falsa, dado que las plataformas permiten acceder a su contenido sin iniciar sesión y también utilizan algoritmos para determinar el tipo de contenido, aunque de forma menos personalizada.

Asimismo, la compañía ha apuntado que se ha mostrado poco interés en garantizar el cumplimiento de la norma por parte de los padres y de los propios adolescentes. Todo ello se suma a la problemática mencionada anteriormente de que los métodos de verificación de edad "inconsistentes" en la industria, ocasionan "desafíos con los márgenes de error naturales" en el límite de los 16 años.

Por tanto, para garantizar la protección de todos los adolescentes 'online', Meta ha reiterado que apuesta por una legislación que exija que las tiendas de aplicaciones sean las que verifiquen la edad de los usuarios y obtengan el consentimiento de los padres antes de que sus hijos la descarguen.

"Esta es la única manera de garantizar una protección consistente en toda la industria para los jóvenes, independientemente de las aplicaciones que usen", ha sentenciado Meta.

