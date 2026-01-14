La IA entre los riesgos 2026: los cuatro escenarios que ningún comité de dirección puede ignorar

Inteligencia artificial, geopolítica, sostenibilidad y talento marcarán la competitividad empresarial en los próximos años, según EALDE Business School

Lejos de los grandes shocks imprevisibles, 2026 será el año en que muchos riesgos ya identificados empiecen a materializarse para aquellas organizaciones que han optado por no escucharlos.

Así lo advierte Sergi Simón, coordinador de los programas de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad de EALDE Business School, que identifica cuatro grandes carpetas de riesgo que ningún comité de dirección puede permitirse ignorar: geopolítica, sostenibilidad, inteligencia artificial y talento.

Más que cisnes negros, lo que tenemos delante son serpientes de cascabel, es decir, riesgos que llevan tiempo avisando y que solo muerden a quienes deciden mirar hacia otro lado”, explica Sergi Simón. En su análisis, estos cuatro vectores no actúan de forma aislada, sino como un sistema interconectado que definirá la capacidad de adaptación y competitividad de empresas y organizaciones a corto y medio plazo.

Inteligencia artificial, eficiencia y riesgo sistémico

La rápida adopción de la inteligencia artificial abre oportunidades, pero también nuevos riesgos. EALDE Business School alerta del uso superficial de estas herramientas en decisiones críticas y de la creciente exposición a fallos, sesgos y ciberataques en sistemas cada vez más automatizados.

“La IA es un acelerador: amplifica tanto la buena gobernanza como los errores. En 2026 no bastará con tener IA; habrá que demostrar que se sabe gobernar”, subraya el experto de EALDE Business School.

Geopolítica, de ruido de fondo a factor estructural

La geopolítica ha dejado de ser una variable externa para convertirse en un elemento central de la estrategia empresarial. Energía, materias primas, tecnología, datos y cadenas de suministro están cada vez más condicionados por decisiones políticas, sanciones y bloques regulatorios divergentes.

“El verdadero riesgo en 2026 no será que ocurra algo inesperado, sino seguir planificando como si el mundo de 2015 fuera a volver”, advierte el coordinador de los programas de Gestión de Riesgos y Sostenibilidad de EALDE Business School.

Sostenibilidad: de cumplimiento a resiliencia

En materia de sostenibilidad, el experto señala que muchas organizaciones siguen atrapadas en un enfoque de checklist regulatorio. Sin embargo, los límites físicos (clima, agua, recursos) y sociales (desigualdad, envejecimiento, migraciones) están convirtiendo la sostenibilidad en una cuestión de supervivencia empresarial.

“Sostenible no significa solo verde, significa resiliente. Las compañías que utilicen ESG para rediseñar su modelo de negocio estarán mejor preparadas para competir en un entorno de recursos más caros y mayor presión social”, apunta Sergi Simón.

Talento, la fractura silenciosa

El cuarto gran riesgo es el talento, entendido no solo como escasez de perfiles, sino como una brecha generacional y cultural creciente. Expectativas distintas sobre propósito, flexibilidad y liderazgo conviven con modelos organizativos tradicionales que generan fricción y pérdida de cohesión interna.

“El problema no será no encontrar personas cualificadas, sino no querer cambiar la forma de liderar”, señala Sergi Simón.

Escuchar las señales

En conjunto, desde EALDE Business School concluyen que la gestión de riesgos en 2026 no consistirá en anticipar eventos extraordinarios, sino en escuchar y actuar sobre señales que ya están presentes.

“No será el año en que todo se rompa, sino el año en que quedará claro quién ha estado escuchando y quién no”, resume Sergi Simón.

