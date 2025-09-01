Jornada Auditsoft de Auditoría 2025 organizada por Lefebvre

El encuentro virtual está diseñado por Lefebvre para atender las necesidades de los auditores de cuentas que buscan actualizarse y profundizar en los contenidos más actuales de la industria.

La Jornada de Auditoría 2025 tendrá lugar el 17 de septiembre en horario de mañana y es homologable por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas).

Lefebvre, compañía de software y contenido jurídico pionera en la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector legal, organiza una nueva edición de la Jornada Auditsoft de Auditoría 2025: Innovación y Actualización Profesional, especialmente diseñada para auditores de cuentas que necesiten una actualización precisa de conocimientos prácticos aplicables a su día a día laboral de la mano de los ponentes más cualificados.

Esta jornada será el próximo 17 de septiembre y es homologable por el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) y en la misma, los participantes tendrán la oportunidad de mejorar sus habilidades técnicas y metodológicas, así como familiarizarse con herramientas innovadoras que optimizan el proceso de auditoría.

Los expertos que estarán en la jornada son Juan Pujol Jaén. Presidente de Lefebvre; Ana Manzano Cuadrado. Subdirectora de Normas Técnicas del ICAC; Cristina Vidal Retavé. Subdirectora Adjunta de Control Técnico; Román Redondo Sánchez. Jefe de Área de la Subdirección General de Normas Técnicas de Auditoría del ICAC; Luis Miguel Rodríguez Alcocer. Jefe de Área de la Subdirección General de Normas Técnicas de Auditoría en el ICAC; Julio Sáinz Gascón. Economista y Auditor de Cuentas; Ismael Llamazares Martínez. Socio Director de EVIDENTIA AUDITORES. CEO StratIA Global.

Tras la bienvenida e inauguración Román Redondo Sánchez y Luis Miguel Rodríguez Alcocer ofrecerán las Claves de las NIA 260 y 700 y a las doce del mediodía será el momento en que Julio Sáinz Gascón analizará la solución Auditsoft. El software de auditoría Auditsoft ofrece la opción de sincronización “cloud” para trabajar directamente en la nube. Está estructurado en función de las NIAS y el enfoque de riesgo, y permite acceso a programas de trabajo generados de forma automática. Incluye un Módulo de Planificación Automatizada, un cuadro de mando para la gestión y control del trabajo inteligente y carga la información contable de manera sencilla. Por último, Ismael Llamazares Martínez abordará en profundidad la aplicación de la IA Generativa para auditores y en concreto, cuáles son las herramientas y aplicaciones prácticas que ofrecen mayor fiabilidad en su uso.

Entre los objetivos principales están:

Profundizar en la identificación y evaluación de riesgos en auditoría.

Revisar incumplimientos frecuentes detectados por el ICAC.

Conocer mejores prácticas para mejorar la calidad del trabajo de auditoría.

Dominar las claves de las NIA 260 y 700 ante nuevos desafíos profesionales.

Impulsar la eficacia en la auditoría de riesgos con Auditsoft.

Incorporar la Inteligencia Artificial para optimizar el trabajo del auditor.

Descubrir cómo la IA puede liberar tiempo, eliminar tareas repetitivas y potenciar el valor añadido.

Enfocar el trabajo del auditor hacia el análisis, el juicio profesional y la toma de decisiones estratégica.

El encuentro virtual está diseñado por Lefebvre para atender las necesidades de los auditores de cuentas que buscan actualizarse y profundizar en los contenidos más actuales de la industria, de la mano de expertos cualificados. Se trata de una experiencia formativa integral que permitirá enriquecer en gran medida la práctica profesional del sector.

Jornada de Auditoría 2025

Fecha: 17 de septiembre.

Horario: 9:45h a 14:00h

Formato: webinar.

