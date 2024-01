Escucha activa, asertividad y ausencia de prejuicios, ejes de una correcta atención al cliente en la abogacía

La Subcomisión de bienestar emocional en el ejercicio de la abogacía del Colegio de Abogados de Granada ha celebrado una segunda sesión en la que cerca de doscientos letrados de la provincia han seguido profundizando en estrategias y pautas para una correcta gestión emocional en el ámbito profesional y personal.

“La respuesta de los colegiados manifiesta que esta materia sigue teniendo muy buena acogida y despierta el interés de los compañeros”, aseguró la presidenta de la Subcomisión de bienestar emocional, Paloma Mendoza, durante la presentación del acto. Un acto en el que el protagonismo recayó sobre el psicólogo José Antonio Gutiérrez Rojas, especializado en tratamientos de psicología para adultos, crisis de ansiedad o depresión, quien fue el encargado en esta ocasión de impartir la conferencia.

El experto arrancó su intervención explicando los síntomas de la ansiedad: problemas gástricos, cansancio, taquicardias, sudoración, opresión en el pecho, mareos, falta de concentración, dolor de cabeza… “La ansiedad es un mecanismo bueno ante situaciones de peligro; el problema es que se active sin que exista ese peligro”, generando “pensamientos autodestructivos continuos que al final provocan una hendidura en la autoestima”, explicó el ponente. También indicó que estos cuadros se acrecientan en situaciones de incertidumbre -como las que sufre una persona que acude a un abogado con un problema legal o las que padece un letrado cuando se enfrenta a un nuevo asunto- o por las propias distorsiones cognitivas que todas las personas tienen.

Poniendo de moda la felicidad

¿Qué hacer en estos casos? De cara a la atención al cliente, el psicólogo arrojó tres claves: saber escuchar mejor, ser asertivos y no juzgar a las personas. En este sentido, se refirió al peligro que suponen los sentimientos de culpa, invitando a los letrados a ser amables consigo mismos, valorar si el resultado depende de ellos o no y aceptar que, a pesar de haber dado lo mejor, no siempre las cosas salen como uno quiere.

Por otro lado, Gutiérrez Rojas aportó pautas para “poner de moda la felicidad”, destacando la importancia de la actitud. “El 10% es lo que pasa y el 90% es cómo me tomo lo que pasa”, comentó. En este sentido, abogó por incentivar los pensamientos positivos sobre los negativos, aprender a disfrutar de las pequeñas cosas -pese al frenético ritmo actual-, tener claridad mental -escribir las ideas contribuye a ordenarlas y mejora la consecución de objetivos de un 6% a un 60%- y tomar decisiones para salir de los círculos viciosos. De hecho, plantó un reto a los colegiados granadinos (¿Serían capaces de estar 24 horas sin quejarse, ni siquiera mentalmente?) y les recomendó practicar el autoanálisis, cuidar el sueño, aprender a decir No sin culpa, hacer deporte, mejorar la educación financiera, celebrar los pequeños logros y diversificar el tiempo.

“Cuando no sabemos manejar el tiempo libre es cuando aparecen las adicciones”, afirmó, abriendo ya camino a la siguiente sesión de la Subcomisión de bienestar emocional en el ejercicio de la abogacía en la que se abordará precisamente este tema.

