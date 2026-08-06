Busca ofrecer un servicio más fácil de usar, seguro y adaptado a las necesidades de los ciudadanos

El nuevo sistema se utiliza ya en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o nacionalidad.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha un nuevo sistema de pago de tasas online que supone un avance importante en la digitalización de la Administración de Justicia. El cambio busca ofrecer un servicio más fácil de usar, más seguro y adaptado a las necesidades reales de la ciudadanía.

La principal novedad es la incorporación de un sistema de pago mediante TPV (Terminal Punto de Venta). Se trata de un modelo que permite realizar los pagos en un entorno seguro y fiable, lo que simplifica los trámites (seguros de vida, últimas voluntades, etc) y reduce el tiempo necesario para completarlos. El objetivo es hacer que cualquier persona pueda gestionar sus pagos de forma rápida y sin complicaciones.

Uno de los aspectos más importantes de esta mejora es la protección de datos personales. Con el nuevo sistema, el Ministerio no tiene acceso a la información bancaria de los ciudadanos. Los pagos se realizan directamente en la plataforma segura del proveedor del TPV, cumpliendo con la normativa europea de protección de datos, lo que reduce el riesgo y garantiza una mayor tranquilidad para quienes utilizan estos servicios.

Además, el sistema cumple con los estándares internacionales de seguridad en pagos con tarjeta, lo que añade una capa extra de protección frente a posibles fraudes. También se ha diseñado para ser más flexible, de modo que cualquier persona puede realizar el pago, aunque no sea quién realiza el trámite.

Otra mejora destacada es la incorporación de nuevos métodos de pago como Bizum, una opción que permite pagar en pocos segundos desde el móvil. A ello se suma la posibilidad de utilizar cualquier tarjeta compatible, incluidas tarjetas extranjeras, lo que elimina barreras y facilita el acceso a personas dentro y fuera de España.

Bizum ya concentra casi el 35% de los pagos

El nuevo sistema ya se utiliza en trámites habituales como la solicitud de certificados de antecedentes penales, seguros de vida, últimas voluntades o la solicitud de nacionalidad. Desde su puesta en marcha, se han realizado más de 15.800 pagos.

Los datos muestran que la tarjeta continúa siendo el medio de pago predominante, utilizada en el 65,1% de las transacciones. No obstante, Bizum ya concentra cerca del 35% de los pagos y presenta una adopción significativa en determinados trámites, especialmente en el de solicitud de antecedentes penales, donde supera el 37% de las operaciones, lo que evidencia una rápida aceptación de este medio de pago en los servicios con mayor volumen. En los procedimientos de últimas voluntades y seguros de vida, su uso se sitúa entre el 21% y el 24%; aunque estas cifras son todavía moderadas en comparación con otros trámites, muestran una evolución positiva y un creciente grado de aceptación.

Por su parte, en las solicitudes de nacionalidad se mantiene una pauta similar, con preferencia por la tarjeta (71,9%) frente a Bizum (28,1%). En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la importancia de ofrecer distintos medios de pago para adaptarse a las preferencias y necesidades de la ciudadanía.

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