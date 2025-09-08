La Abogacía debatirá en Lugo en octubre cómo luchar contra la violencia de género

Será en las XIII Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género, que se celebrarán el 23 y 24 de octubre en Lugo

Las XIII Jornadas de Abogados y Abogadas contra la Violencia de Género se celebrarán el 23 y 24 de octubre en Lugo, con el objetivo de reforzar la defensa y protección de las víctimas.

Organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, bajo el lema “Compromiso, formación y cercanía en defensa de las víctimas”, el encuentro reunirá a magistrados, jueces y letrados de distintos Colegios de la Abogacía expertos en la materia para analizar los retos que plantea la atención a las víctimas, compartir experiencias y debatir sobre los avances normativos y organizativos en la materia.

La inauguración oficial tendrá lugar el jueves 23 a las 9:30 horas. El primer día se impartirá una mesa dedicada a los principales retos en la defensa de las víctimas, a la que seguirá un debate sobre violencia económica, moderado por Fernando Rodríguez Santocildes, presidente de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía.

La jornada continuará con ponencias sobre la reciente Ley Orgánica 1/2025, que introduce medidas de eficiencia en el servicio público de justicia, y sobre la comarcalización de los juzgados y sus efectos en la asistencia letrada.

El viernes se abordarán temas especialmente sensibles: la asistencia letrada a víctimas de delitos sexuales y la realidad de los menores víctimas de violencia, a menudo considerados las “víctimas invisibles”. El cierre de las jornadas correrá a cargo de representantes de varios Colegios, con la lectura de conclusiones y el acto de clausura.

El programa cuenta con ponentes de primer nivel como Isabel Durán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Isabel María Moreno, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Jaén o María Iglesias, jueza de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia nº 1 de Verín (Ourense), junto a representantes de los Colegios y miembros de la Subcomisión de Violencia sobre las Mujeres del Consejo General de la Abogacía.

