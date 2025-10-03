La Abogacía Española interviene en el comité permanente de la Abogacía Europea

El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha presidido la delegación española que ha presentado dos informes

El Consejo General de la Abogacía Española ha intervenido ante el Comité Permanente del Consejo de la Abogacía Europea (CCBE) que se reunió ayer en Bruselas.

La delegación española, encabezada por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha tenido una participación muy activa, presentando para aprobación sendos informes en los dos comités que preside.

El Comité de Derecho Penal, presidido por Salvador Guerrero, ha informado sobre la contribución de CCBE al Foro de alto nivel sobre el futuro de la Justicia Penal en la Unión Europea, que ha celebrado hoy su tercera sesión plenaria en la sede de la Comisión Europea. Esta contribución de CCBE busca mejorar los instrumentos de cooperación judicial penal existentes en orden a reforzar las garantías procesales penales, así como identificar lagunas legislativas que requieran nueva regulación, como serían los casos de admisibilidad de la prueba transfronteriza y de la protección de la confidencialidad de las relaciones abogado-cliente y el secreto profesional.

El Comité de Migraciones, presidido por Noemí Alarcón, ha sometido a votación una declaración apoyando a todos los abogados y abogadas que trabajan en el ámbito de las migraciones y sobre la necesidad de garantizar el acceso al derecho de asilo, a consecuencia de la suspensión de este derecho y del derecho a recibir asistencia jurídica letrada en casos acontecidos en Grecia y Polonia, todo ello en flagrante violación del Derecho Internacional y del propio Derecho de la UE.

La CCBE representa los intereses de la Abogacía Europea ante las instituciones de la UE.

La Abogacía Europea, como ha señalado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española Salvador González, viene apoyando a la abogacía española en su reclamación de pensiones dignas para los mutualistas. Alex Tallon, vicepresidente de CCBE, acompañó a Salvador González en su intervención en julio ante el Parlamento Europeo, cuando este acordó impulsar la investigación sobre la situación de los mutualistas.

