La Abogacía Española reclama una transición pacífica en Venezuela

El presidente de la Abogacía Española se ha reunido con el presidente y el vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), y con el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados de Venezuela

González ha expresado su respaldo a los abogados venezolanos que “están ejerciendo su labor en un entorno muy complejo, marcado en ocasiones por limitaciones al libre ejercicio de la profesión y por riesgos para su independencia y su seguridad personal”.

El Consejo General de la Abogacía Española ha expresado su solidaridad y respaldo a los profesionales de la abogacía de Venezuela y ha reclamado una transición pacífica hacia un sistema que garantice plenamente el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a los valores democráticos en el país.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, se reunió ayer en la sede del Consejo con el presidente y el vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA), Carlos Andreucci y Alfonso Pérez-Cuéllar, respectivamente, y el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados de Venezuela, Rafael Veloz.

González ha trasladado el compromiso de la Abogacía Española con la defensa del Estado de derecho, las libertades fundamentales y la dignidad humana, y ha manifestado su profunda preocupación por la situación institucional, social y jurídica que atraviesa Venezuela. El presidente ha expresado su respaldo a los abogados venezolanos que “están ejerciendo su labor en un entorno muy complejo, marcado en ocasiones por limitaciones al libre ejercicio de la profesión y por riesgos para su independencia y su seguridad personal”.

González ha reiterado el compromiso de la Abogacía Española de seguir apoyando su labor, a través de la UIBA y del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD): “Continuaremos colaborando para proteger a los profesionales del derecho venezolanos, defender su independencia y garantizar que puedan ejercer su función esencial en la defensa de los derechos y libertades”.

Tras la primera reunión, González, Andreucci, Pérez-Cuéllar y Veloz han seguido profundizando sobre la situación del país en otro encuentro al que se han sumado la secretaria general del Consejo, Encarna Orduna, y la coordinadora de la Fundación Abogacía, Berta Álvarez, además de numerosos representantes de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, de la directiva de la Asamblea Nacional 2015 y de la Plataforma Unitaria, presidentes y miembros de los 24 estados de la República, directivos del Programa de Organización Ciudadana (POC), del Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI), y de la Plataforma de integración de líderes sociales de dentro y fuera de Venezuela, así como el decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de Venezuela.

Durante la reunión, González ha subrayado la disposición de la Abogacía Española de trabajar, junto a la comunidad internacional y a la abogacía venezolana, en la promoción de una “transición pacífica, democrática y respetuosa con los Derechos Humanos en Venezuela”. Transición que, como se ha puesto de manifiesto en la reunión, debe sustentarse en “la participación, libre y plural del conjunto del pueblo venezolano, a través del diálogo, consenso social y reconciliación nacional.

Durante el encuentro, se ha destacado la importancia de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos sin injerencias, intimidaciones ni restricciones, y que puedan contribuir de manera directa a la reconstrucción de las instituciones y al restablecimiento de la convivencia democrática.

