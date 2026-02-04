María del Carmen Giménez se presenta como candidata a decana del ICPM en las elecciones del 26 de febrero

La actual vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid, cargo que ocupa desde abril de 2022, anuncia su candidatura a decana con un equipo que combina experiencia y renovación y un programa centrado en reforzar el papel de la procura ante la nueva organización judicial.

María del Carmen Giménez Cardona, vicedecana del Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM) desde abril de 2022, ha anunciado su candidatura a decana de la corporación para las próximas elecciones, que se celebrarán el día 26 de febrero. La candidatura se presenta con un equipo que integra perfiles con amplia experiencia colegial junto a nuevas incorporaciones, con el objetivo de afrontar los retos actuales de la profesión.

El proyecto liderado por Giménez apuesta por el futuro de la procura en un contexto marcado por la nueva organización judicial, en el que la colaboración de los profesionales resulta esencial para mejorar el funcionamiento de la justicia. Su programa se apoya en la experiencia acumulada durante los últimos once años, periodo en el que ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en el Colegio.

La candidatura plantea una doble línea de actuación: acercar el Colegio a los colegiados y dar a conocer la figura del procurador a la sociedad. En este sentido, propone un Colegio que actúe como apoyo real para los profesionales de Madrid y como referente institucional, manteniendo relaciones fluidas con otras entidades del ámbito jurídico.

Entre las principales medidas del programa destacan el refuerzo de la visibilidad institucional y social del ICPM, la mejora de los servicios colegiales para hacerlos más accesibles, y la revisión del sistema de financiación con el fin de aliviar las cargas económicas de los despachos una vez cubiertas las necesidades del Colegio. Asimismo, se incluye el impulso a la modernización tecnológica de la profesión y la defensa activa de la procura frente a posibles amenazas.

El programa también contempla actuaciones orientadas a mejorar la conciliación profesional y personal, apoyar a los colegiados en situaciones de jubilación o enfermedad y lograr mejores condiciones en materia de justicia gratuita, tanto en lo relativo a baremos como a las condiciones de trabajo del procurador.

La candidatura apuesta igualmente por la mediación y la conciliación como complemento a la labor del procurador, profesional conocedor del conflicto, con el fin de ampliar las oportunidades de actividad sin perder de vista que el núcleo de la procura sigue siendo el procedimiento judicial.

