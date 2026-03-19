La Abogacía Española y el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, acuerdan reforzar la colaboración institucional en materia de extranjería

El encuentro ha permitido al presidente trasladar la urgencia de encontrar una solución al grave problema que sufren miles de profesionales de la abogacía por la actual demora de la tramitación de la reforma de la pasarela al RETA.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, han analizado este miércoles 19 de marzo, distintas medidas para reforzar la cooperación institucional en materia de extranjería, durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio. Abogacía y ministerio se han emplazado a continuar profundizando en este tema en reunión técnica que tendrá lugar próximamente en la que se abordará el proceso de regularización.

Derechos de los migrantes

El encuentro se enmarca en el interés común de garantizar que los derechos de las personas migrantes tengan una protección adecuada. El presidente ha estado acompañado durante la reunión por el decano y presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía Española, Blas Jesús Imbroda.

Durante la reunión, González ha subrayado que la Abogacía española cuenta con un amplio colectivo de profesionales especializados en extranjería y protección internacional, con formación continua y estructuras de apoyo como comisiones y subcomisiones específicas. Estas, ha explicado, mantienen además una colaboración constante con las administraciones públicas para mejorar la tramitación de expedientes. Asimismo, ha recordado que los Colegios de la Abogacía ofrecen servicios de asistencia jurídica gratuita altamente especializada en esta materia, algo que garantiza los derechos de los ciudadanos.

Pasarela al RETA

“Hoy se ha dado un paso relevante, pero es necesario continuar avanzando. Los abogados y abogadas somos los profesionales preparados y formados jurídicamente para garantizar que los derechos de las personas migrantes, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, sean tutelados y protegidos, porque su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos inadecuados”, ha afirmado González.

Asimismo, el presidente González, sobre la Pasarela al RETA, le ha transmitido a la ministra la urgencia de que culmine la tramitación de la reforma que permitirá que miles de abogados y abogadas mutualistas reciban unas pensiones dignas, como señala la Constitución Española. En este sentido, González ha expresado su confianza en que se alcance de forma inmediata un consenso que permita aprobar la ley que necesitan los profesionales. Durante la conversación, la ministra ha coincidido en la necesidad urgente de solucionar esta problemática.

La pasarela al RETA afecta a miles de abogados y abogadas, a los que se suman, cada año, más de 1.000 profesionales de la abogacía, que alcanzan su edad de jubilación.

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