Lefebvre se incorpora a la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE para promover la investigación y la innovación tecnológica en las empresas

Lefebvre, grupo europeo especializado en contenidos y soluciones jurídicas con matriz en París, se incorpora a CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE con el objetivo de reforzar su posicionamiento en el ámbito empresarial y contribuir al desarrollo del tejido productivo madrileño.

Lefebvre, compañía líder en contenido jurídico y soluciones tecnológicas para el sector legal, acaba de anunciar su incorporación a la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) sumando esfuerzos para promover el desarrollo de la investigación y la innovación tecnológica en las empresas, la sociedad de la información y la formación de los empresarios en estas materias.

La compañía que forma parte del grupo europeo Lefebvre Sarrut mantiene una clara apuesta por la innovación y continúa reforzando su compromiso con una IA al servicio del criterio jurídico. Con soluciones como GenIA-L, la IA jurídica de Lefebvre, combina la innovación tecnológica con la excelencia editorial que les ha caracterizado desde sus comienzos en el mercado español.

Desarrollo económico

En el acuerdo de colaboración entre CEIM y Lefebvre se mantienen varios compromisos como el poder propiciar el desarrollo económico sostenible de la Comunidad de Madrid convertido en medio para lograr una situación social cada vez más justa y mejora del medio ambiente. También, está contemplado poder promover y defender la unidad de mercado, la competitividad de las empresas y la defensa de la libre competencia. Actualmente, uno de los principales retos de Lefebvre es reforzar su presencia e influencia en el tejido empresarial, más allá de su consolidada base en los despachos profesionales y las sesorías.

Antonio Román, director de desarrollo del Mercado Empresa de Lefebvre, ha destacado que uno de los objetivos de ser parte de CEIM es “acercar el conocimiento jurídico a la empresa, especialmente a aquellas de más de 50 empleados, que requieren un mayor nivel de seguridad y acompañamiento en la toma de decisiones”.

Por su parte, la secretaria general de CEIM, Sara Molero, ha señalado que “la incorporación de Lefebvre refuerza el ecosistema de CEIM con una compañía líder en conocimiento jurídico y soluciones innovadoras a nivel internacional, clave para mejorar la seguridad y competitividad de nuestras empresas”.

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