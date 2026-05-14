Dos de cada tres consumidores en España usan la IA para tomar sus decisiones de compra

Facttory analiza a más de 13 millones de consumidores y más de 420.000 profesionales de marketing y presenta en ‘El día de las Marcas’ datos inéditos sobre la relación de la IA con las marcas.

Los datos se han presentado con motivo del Día de las Marcas, un encuentro impulsado por AEBRAND, AMKT, ANDEMA y el Foro de Marcas Renombradas Españolas.

La Asociación Española de Branding (AEBRAND), la Asociación de Marketing de España (AMKT), la Asociación para la Defensa de la Marca (ANDEMA) y el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) se unen para celebrar el Día de las Marcas con un encuentro en Cupra City Garage y una campaña de comunicación en LinkedIn para reivindicar su papel fundamental como generadoras de riqueza económica, cultural y social.

En el marco de esta celebración, Facttory, unidad de análisis de datos de BeConfluence, ha presentado un estudio basado en el análisis de más de 160 millones de datos generados en España entre enero de 2025 y febrero de 2026 que revela que dos de cada tres consumidores en España ya usan la inteligencia artificial para decidir qué marcas compran.

El estudio analiza por un lado el comportamiento de más de 420.000 profesionales del marketing y, por otro, el de más de 13 millones de consumidores, con el objetivo de entender cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la relación entre marcas y usuarios.

Como acredita el informe, la IA ha pasado de ser una herramienta experimental para convertirse en una infraestructura clave tanto en el ámbito profesional como en el comportamiento del consumidor, transformando tanto la gestión del marketing y la marca como el proceso de decisión de compra.

Durante el evento, las organizaciones impulsoras de esta iniciativa han compartido un manifiesto de 10 puntos en el que han reivindicado el papel fundamental de las marcas en la generación de empleo, de innovación, de nuevos negocios y como palanca de la expansión internacional. El decálogo se enmarca en un momento de profunda transformación en el que la inteligencia artificial está redefiniendo la forma en que se crean, gestionan y experimentan las marcas, así como los procesos de decisión de consumidores y ciudadanos. En este nuevo contexto, el manifiesto subraya que las marcas no solo deben adaptarse: deben reafirmar su papel como referentes, como motores de decisión y como escudos de confianza frente a la incertidumbre. Asimismo, el decálogo destaca a las marcas como parte del patrimonio intangible de un país, acervo cultural y como agentes de cambio, a través de sus valores, su influencia, su identidad y reputación.

Hallazgos y conclusiones del estudio

Entre las principales conclusiones del estudio, destacan:

La inteligencia artificial se ha integrado completamente en el trabajo del marketing y la gestión de la marca: el 85,7% de los profesionales la utiliza como herramienta diaria, y 9 de cada 10 la emplea con la misma frecuencia que herramientas como Excel o Google.

La IA se consolida como un “superpoder de productividad”, siendo las tareas más delegadas la redacción y el copywriting (59,1%), seguida de la ideación y brainstorming (29,9%) y el análisis de datos y presupuestos (25,6%).

La automatización total aún no genera plena confianza: solo 4 de cada 10 profesionales confían completamente en delegar sus campañas en IA, lo que refuerza la consolidación de un modelo híbrido.

La IA ya forma parte del proceso de decisión del consumidor: el 66% de los españoles la utiliza para informarse sobre productos y marcas antes de comprar, consolidando su papel como nuevo intermediario entre usuario y marca.

Los usuarios han desarrollado un “radar de la verdad”, con el que investigan reseñas falsas (48,5%), buscan detectar imágenes generadas con IA (27,2%) y dudan de la veracidad de identidades en entornos digitales (15,3%).

La confianza en la inteligencia artificial sigue siendo limitada: el 38,6% de los usuarios combina su uso con verificación en fuentes humanas, mientras que un 15,2% muestra una actitud de rechazo o incredulidad.

La transparencia se convierte en un factor crítico para las marcas: el 88% de los consumidores afirma que abandonaría una marca si detecta el uso oculto de inteligencia artificial en reseñas o testimonios, evidenciando el elevado coste reputacional de estas prácticas.

Quién decide ahora qué marcas consumimos

Según arrojan los datos del estudio, se constata un cambio profundo en el proceso de decisión de compra. Hasta ahora la elección estaba marcada por la influencia de las redes sociales, recomendaciones o influencers, sin embargo, en la actualidad la IA adquiere un papel más relevante actuando como un nuevo intermediario.

En este contexto, la inteligencia artificial no se limita a actuar como un canal adicional, sino que empieza a desempeñar un papel activo en la organización y priorización de la información, influyendo en qué marcas aparecen, cuáles se recomiendan y cómo se presentan al usuario. De este modo, el proceso de decisión deja de depender únicamente de la búsqueda directa del consumidor y comienza a estar condicionado por sistemas que filtran y sintetizan la información disponible.

La CEO de Facttory, Rosa Gómez-Acebo, ha destacado que “hemos sido capaces desde Facttory, la unidad de análisis de datos de BeConfluence, de hacer este estudio inédito, que refleja la transformación que están viviendo profesionales del marketing, consumidores y marcas a través de la IA. Este tipo de estudios no son percepciones, sino realidades científicas avaladas por los millones de datos que nuestra tecnología es capaz de capturar, jerarquizar e interpretar”. En resumen, Facttory es capaz de “conocer la voz no solicitada pero auténtica de cualquier persona que deja su huella en internet. Nuestra tecnología y metodología inédita permite rastrear y analizar la huella digital de todos los usuarios digitales, una oportunidad extraordinaria para empresas e instituciones”, concluye.

Las voces de las marcas se unen en LinkedIn

El Día de las Marcas ha contado además con una importante campaña en LinkedIn para sensibilizar a profesionales, administración, empresas y la sociedad en general sobre el valor de las marcas como activo indispensable de las compañías y de los países.

Bajo el hashtag #DiadelasMarcas, AEBRAND, AMKT, ANDEMA, FMRE y Corporate Excellence han animado a empresas, profesionales y organizaciones de sus ecosistemas a compartir sus reflexiones y su visión sobre las marcas como factor de competitividad y de cambio social, como creadoras de riqueza, generadoras de innovación, creatividad y empleo, o como parte de la vida personal de los ciudadanos.

El evento también ha contado con la participación de Elisa Rodríguez Ortiz, directora general de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); Pablo López Gil, director general del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE); y con dos mesas redondas en las que se ha debatido sobre los datos del estudio en las que han participado: Ángel Fernández, CMO de LaLiga; Jaime Dolagaray, presidente de AEBRAND y socio director en Branward; y Santiago Hernández, Head of Solutions and GTM de Adobe; moderados por Enrique Arribas, vicepresidente de AMKT. En la segunda mesa han intervenido David Gómez, abogado de Scalpers; el inspector jefe José Luis Gómez, de la sección de Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial de la Policía Nacional; y María Freixa, Global Account Director de Corsearch, con la moderación de Gerard Guiu, director general de ANDEMA.

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