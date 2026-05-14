Digitalización de la Justicia en la Comunidad Valenciana

A través del acuerdo, el Ministerio cederá diversas soluciones tecnológicas a la Generalitat, consolidando el modelo de cooperación digital con las comunidades autónomas con la competencia de Justicia transferida

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Generalitat Valenciana han firmado un convenio para reforzar la colaboración en materia de digitalización del servicio público de Justicia.

El acuerdo, suscrito por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, y la consellera de Justícia, Transparència i Participació de la Generalitat, Núria Martínez, regula los medios tecnológicos que el Ministerio cederá gratuitamente a la Comunitat Valenciana y facilita la adopción de nuevas herramientas desarrolladas por la Administración General del Estado.

El convenio se enmarca en el proceso de modernización y transformación que está impulsando el Ministerio para garantizar una Justicia del siglo XXI, más ágil y eficiente y con una arquitectura tecnológica común que permita aprovechar recursos públicos ya existentes. Con su firma, la Comunitat Valenciana se suma al modelo tecnológico que impulsa el Ministerio, como ya han hecho Catalunya, el Principado de Asturias, Canarias, La Rioja, Galicia, País Vasco y Navarra.

Antes de firmar el convenio, el secretario de Estado de Justicia también se ha reunido con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Manuel José Baeza.

Una arquitectura común para una Justicia más ágil y digital

El convenio detalla que la Generalitat Valenciana podrá utilizar soluciones tecnológicas del Ministerio como Carpeta Justicia, la plataforma online que permite consultar resoluciones, comprobar el estado de expedientes judiciales, descargar certificaciones, solicitar cita previa en Registros Civiles y órganos judiciales, etc.

El Ministerio también comparte LexNet, la herramienta de comunicación electrónica entre tribunales y operadores jurídicos, y DICIREG, la plataforma que permite tramitar los expedientes del Registro Civil vía online. Asimismo, facilitará el acceso al Hub de Interoperabilidad, que permite la remisión de expedientes judiciales electrónicos entre distintos órganos judiciales; al sistema de registros de la Administración de Justicia (SIRAJ), que permite la consulta automática de antecedentes penales y la gestión de la protección de las víctimas; o al Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID) para realizar comparecencias virtuales con todas las garantías.

También se compartirán aplicaciones para agilizar procesos gracias a la robotización o la inteligencia artificial. El Ministerio transferirá todas estas herramientas con soporte técnico, garantías de seguridad y documentación funcional completa.

Este modelo de cooperación permite también que la comunidad autónoma adapte y enriquezca los desarrollos con sus propias aportaciones, fomentando así un ecosistema compartido de innovación pública en el ámbito judicial.

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