La Abogacía pide al PSOE que tramite cuanto antes la ley sobre la pasarela al RETA

El presidente de la Abogacía, Salvador González, se ha reunido con el diputado del PSOE Javier Alfonso Cendón la víspera del cierre del plazo de enmiendas en el Congreso el miércoles 24

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha pedido hoy al grupo socialista que tramite cuanto antes la tramitación de la ley sobre la pasarela al RETA para los mutualistas, de la que se cierra mañana 24 de septiembre el plazo de enmiendas.

“Es urgente que la pasarela al RETA sea una realidad para todos aquellos mutualistas que lo deseen. La respuesta a este problema tan grave no puede seguir demorándose”, afirmó González tras reunirse en el Congreso con el diputado socialista Javier Alfonso Cendón.

La proposición de ley socialista para reformar la Ley de Seguridad Social e incluir una Pasarela al RETA para los mutualistas que así lo deseen comenzó su tramitación parlamentaria el pasado 6 de mayo con el apoyo mayoritario por parte del pleno del Congreso de los Diputados a la toma en consideración. El plazo de presentación de enmiendas no se va a prorrogar más y se cerrará mañana 24 de septiembre a las 18 horas.

Cendón reiteró a González el compromiso hecho por su partido a la Abogacía para tramitar esta ley con la máxima urgencia. Y señaló que el PSOE está abierto ahora en esta fase a plantear mejoras a la proposición de ley.

González se ha reunido en numerosas ocasiones con las principales plataformas de afectados, con el Gobierno y con los grupos parlamentarios para impulsar una solución que tenga en cuenta a todos y que permita que la pasarela se ponga en marcha cuanto antes, dando así respuesta a un derecho constitucional. A principios de mes se reunió con la nueva responsable de Justicia del Partido Popular, Cuca Gamarra.

El Consejo General de la Abogacía ha venido reclamando una reforma legal que permita a todos los mutualistas alternativos que así lo quieran el tránsito hacia la Seguridad Social.

El próximo 27 de septiembre las plataformas y asociaciones de afectados volverán a manifestarse en Madrid. La Abogacía respalda de nuevo esas reclamaciones, que han sido decisivas, al igual que el propio trabajo realizado por el Consejo General de la Abogacía, para conseguir que la reforma de la ley que hará posible la Pasarela encare la última fase de su tramitación en el Parlamento.

La Abogacía Española, acompañada por la Abogacía Europea, también ha llevado el tema ante el Parlamento Europeo, consiguiendo que se implique en la búsqueda de una solución y que encargue una investigación a la Comisión Europea.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos