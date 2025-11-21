La Abogacía pide respeto a las decisiones judiciales y urge a confeccionar un nuevo protocolo de conformidad con la Fiscalía

El Consejo General reitera la necesidad de que la confidencialidad de las negociaciones entre las partes se respete cada día, en cada juzgado, en cada asunto

La Abogacía Española entiende que cada ruptura de ese principio de reserva, eje en la garantía de derechos, debe ser investigada para depurar responsabilidades.

En relación con la sentencia condenatoria al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos, hecha pública por el Tribunal Supremo, el Consejo General de la Abogacía formula las siguientes demandas y consideraciones:

1-Respeto a las decisiones judiciales y respeto también al derecho de defensa como pilares básicos de nuestro estado de derecho.

2-Si para algo ha sido importante este proceso es para otorgar la importancia que merecen las negociaciones entre la defensa y la fiscalía, de manera que ese diálogo se mantenga reservado en todos los juzgados de España. Cada día, en cada juzgado, en cada asunto.

3-El Consejo le confiere tanta importancia a la confidencialidad de esta negociación que entiende que cualquier merma de ese derecho debe ser investigada en todos sus extremos. Como lo ha sido en este caso y como debe ser en el futuro.

4- Por eso es imprescindible que la Fiscalía y el Consejo General de la Abogacía se pongan ya a trabajar en un nuevo protocolo que refuerce el proceso encaminado a obtener conformidades, tal y como pedimos desde que se conoció este caso.

