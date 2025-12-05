La abogacía reivindica una revolución digital responsable

En el encuentro «Competencias digitales del presente, para profesionales del futuro», celebrado este jueves en Madrid, Hermosa puso de manifiesto los retos que la revolución de la IA supone para el ejercicio de la abogacía, donde esas nuevas habilidades deben aportar seguridad jurídica y ser una ventaja competitiva.

“El valor de la abogacía radica en su habilidad para combinar su criterio jurídico experto con capacidades digitales avanzadas que permitan optimizar los resultados y ser más eficientes”, destacó.

Hermosa señaló que la formación “es el puente para reducir la brecha entre la tecnología disponible y su uso real, ayuda a perder el miedo y a entender los verdaderos alcances de la innovación, así como los riesgos y cómo afrontarlos”. En la mesa redonda, moderada por Jairo Vázquez de la agencia NTT DATA, también intervinieron Elena Fernández, directora de la Fundación para la Formación de la Organización Médica Colegial, y José Antonio Galdón, presidente del COGITI.

El acto, impulsado por la Cátedra de Competencias Digitales de la UPM en colaboración con Upro, el Programa Formativo de Competencias Digitales destinado a Colegios Profesionales, contó con la intervención de Sergio Domínguez Cabrerizo, director de la ETSII; la presentación de la Cátedra corrió a cargo de Mercedes Grijalvo, profesora titular de la UPM, y Miguel Torres de Miguel, director de Estrategia de Talento y Organización de Accenture.

La jornada concluyó con una idea clara: los profesionales deben formarse en competencias digitales para desarrollarse en un mercado cada vez más competitivo, y para cumplir este objetivo, Upro puede ser un gran aliado. Se trata de un completo programa de alta calidad técnica con 150 horas de formación, en modalidad híbrida y flexible, con el que los profesionales podrán adquirir las habilidades que les permitan afrontar los retos de su ejercicio profesional. Las inscripciones continúan abiertas para no quedarse atrás.