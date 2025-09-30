La Abogacía y los Registradores avanzan en el impulso del acceso digital y el cumplimiento de la normativa mercantil

Mantuvieron la primera reunión del Comité de Seguimiento del acuerdo firmado el 3 de septiembre, cuyo objetivo es facilitar que la Abogacía acceda a la sede electrónica de los registradores

El Consejo General de la Abogacía y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles celebraron ayer la primera reunión del Comité de Seguimiento del convenio suscrito el pasado 3 de septiembre, cuyo objetivo es facilitar el acceso de la Abogacía a la sede electrónica de los registradores.

El encuentro, centrado en el ámbito mercantil y tecnológico, contó con la participación por parte de la Abogacía Española: de Federico Bravo, presidente de la Subcomisión de Derecho Mercantil; Miguel Hermosa, presidente de la Subcomisión de Justicia Digital; y Borja Vargues, secretario general técnico. Por parte del Colegio de Registradores, Vicente Guilarte, asesor; Ignacio González, director de Innovación; José Soriano, director del Servicio de Sistemas de Información, y Dulce Calvo, vocal de Responsabilidad Corporativa.

El convenio, con una vigencia inicial de un año, prevé el desarrollo de aplicaciones que fomenten el uso del documento electrónico en apoderamientos y sus revocaciones. En este marco, el Colegio de Registradores se compromete a facilitar la documentación y la formación necesarias, además de garantizar el acceso de la Abogacía a su sede electrónica.

La Abogacía, por su parte, promoverá entre sus profesionales el uso de estas herramientas digitales.

Asimismo, los Registradores pondrán a disposición de los abogados los datos sobre titularidades reales de entidades recogidos en los Registros Mercantiles, en cumplimiento de las Directivas de prevención del blanqueo de capitales. También habilitará el acceso de los abogados y abogadas colegiados a dicho Registro, en su condición de sujetos obligados por la legislación. La Abogacía difundirá entre sus colegiados la utilización de esta información para dar cumplimiento a la normativa antiblanqueo.

Ambas instituciones celebrarán encuentros periódicos para analizar la evolución normativa y organizarán jornadas formativas conjuntas. Además, la Abogacía tendrá acceso tanto a la publicidad registral del Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles, como a la información estadística elaborada por el Colegio de Registradores.

Muchas gracias Tu solicitud ha sido registrada correctamente. Revisa tu email para acceder al contenido solicitado Si quieres acceder a todo este contenido sin restricciones solicita ahora una demostración gratuita de El Derecho Internet Mementos CERRAR Lo sentimos mucho. Has excedido el número de peticiones de información disponibles. CERRAR Enviando Descargar contenido Introduce tu nombre, dirección de correo y descarga el contenido Nombre Email Acepto la política de privacidad y protección de datos