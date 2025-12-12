Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 8 de diciembre de 2.025

Los nombramientos referenciados se corresponden con los puestos de responsabilidad a desempeñar relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración

Destacamos las principales incorporaciones en puestos de la Administración General del Estado y de las administraciones autonómica, local y europea que se han realizado y comunicado a través de los boletines oficiales durante estos últimos días

Recordemos que el nombramiento, jurídicamente hablando, se corresponde con un acto unilateral de la Administración dotado de fuerza vinculante que produce la investidura del sujeto nombrado, esto es, sobre el que recae el nombramiento, desde el instante mismo de su publicación o notificación oficial.

Los nombramientos de los que nos hacemos eco hoy han sido:

- Decreto 17/2025, de 3 de diciembre, del President de la Generalitat Valenciana, por el que se nombra Consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio. (D.O.C.V. núm. 10253 bis de 3 de diciembre de 2025).

- Decreto 187/2025, de 5 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se nombra Secretario Autonómico de Innovación. (D.O.C.V. núm. 10255 bis de 5 de diciembre de 2025).

- Decreto 189/2025, de 5 de diciembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se nombran, entre otros, Director General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Director General de Ciencia e Investigación. (D.O.C.V. núm. 10255 bis de 5 de diciembre de 2025).

- Resolución de 28 de noviembre, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se nombra Jefe de Área de Informática en la Subdirección de Tecnología y Transformación Digital. (B.O.E. núm. 295 de 9 de diciembre de 2025).

- Resolución de 19 de noviembre, de la Universidad de Alcalá, por la que se nombra Catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de “Teoría de la Señal y Comunicaciones”. (B.O.C.M. núm. 296 de 12 de diciembre de 2025).

La información ha sido facilitada por Ficheros de Cargos Estirado, S.A. - FICESA (www.fac-ficesa.com).

