La AEPD lanza el Laboratorio de la AEPD para la "colaboración, análisis y generación de conocimiento"

La autoridad española refuerza su apuesta por la innovación y la investigación en privacidad

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha lanzado el Laboratorio de la AEPD, un proyecto dedicado a la "generación de conocimiento, el análisis prospectivo, la cooperación con personas y entidades expertas y la difusión de conocimiento y buenas prácticas".

Recogido en su Plan estratégico 2025-2030, el Laboratorio centra su actividad en la investigación, la difusión de contenidos e iniciativas externas y el apoyo a propuestas innovadoras en materia de protección de datos.

Según ha destacado la Agencia, una de las líneas más destacadas del Laboratorio de la AEPD es la creación de la 'Revista de Privacidad, Innovación y Tecnología', una publicación científica impulsada por la Agencia que está orientada a la reflexión académica, el análisis y la difusión de conocimiento.

En este sentido, otras de las iniciativas que se suman al Laboratorio de la AEPD son un blog abierto a profesionales, académicos e investigadores externos, el proyecto Diálogos de privacidad o un apartado de fórmulas de colaboración.

Con este proyecto, la Agencia ha apuntado que "apuesta por generar nuevas alianzas y fortalecer las existentes, promoviendo a la vez la generación de conocimiento, el análisis prospectivo y la colaboración transversal".

