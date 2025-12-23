TikTok acuerda crear una sociedad conjunta en EEUU con mayoría estadounidense para evitar su veto en el país

La empresa china ByteDance, matriz de TikTok, ha firmado acuerdos vinculantes con Oracle, Silver Lake y MGX para establecer una sociedad conjunta en Estados Unidos que agrupará las operaciones de la plataforma de videos cortos en el país y en la que los inversores estadounidenses tendrán una participación mayoritaria, lo que permitiría evitar la prohibición de la aplicación prevista por la Casa Blanca.

En un memorando remitido a los trabajadores de la plataforma al que tuvieron acceso medios como Bloomberg o CNBC, el consejero delegado de TikTok, Shou Chew, informó a la plantilla de la firma de los acuerdos para TikTok USDS Joint Venture, añadiendo que se espera cerrar la transacción el 22 de enero de 2026.

"Tras el cierre, la empresa conjunta en EEUU, constituida sobre la base de la actual organización TikTok US Data Security (USDS), operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad de algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software en EEUU", apunta Chew en el documento.

Mientras tanto, "las entidades estadounidenses de TikTok global gestionarán la interoperabilidad global de productos y ciertas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y el marketing", añade.

Asimismo, según recoge el memorando, la nueva empresa conjunta de TikTok sería "de propiedad mayoritaria de inversores estadounidenses", regida por una nueva junta directiva de siete miembros. En concreto, la nueva sociedad estará participada al 50% por un consorcio de nuevos inversores, que incluirá a Oracle, Silver Lake y MGX, con un 15% cada uno, mientras que el 30% estará en manos de filiales de ciertos inversores existentes de ByteDance, y casi el 20% será propiedad de ByteDance.

En virtud de una ley de seguridad nacional, ratificada por la Corte Suprema de EEUU en enero, ByteDance debía desinvertir en las operaciones estadounidenses de TikTok o enfrentarse a la prohibición efectiva de las actividades de la plataforma en el país. Sin embargo, el pasado mes de septiembre, Donald Trump firmó una orden ejecutiva aprobando un acuerdo que podría mantener a TikTok operativa e impidiendo aplicar la ley de seguridad nacional durante un período de 120 días.

Entonces, el inquilino de la Casa Blanca ya anticipó que "inversores estadounidenses" se harían cargo de la empresa a través de una nueva sociedad conjunta con sede en territorio estadounidense, subrayando que ByteDance conservaría una participación no superior al 20% y que Oracle desempeñaría un papel clave.

