Según ha informado la institución comunitaria en un comunicado, la Sala de lo Penal condenó el pasado 5 de octubre al administrador a 23 días de prisión, pena sustituida por una multa de 276 euros.
Por otro lado, la empresa fue condenada al pago de una multa de 6.500 euros y a la prohibición de recibir subvenciones durante un período de nueve meses. Los acusados reconocieron los hechos y restituyeron la totalidad del perjuicio causado, indica.
La Fiscalía Europea indica que "la empresa recibió financiación de la UE para cubrir los costes de ejecución de un proyecto en el marco del programa Horizonte 2020, cuyo objetivo era reparar envases de plástico reutilizables".
Al mismo tiempo, continúa, la compañía recibió ayudas económicas del Gobierno de Navarra para fomentar el empleo. "Concretamente subvenciones destinadas a la contratación de jóvenes menores de 30 años, así como ayudas para apoyar la internacionalización de las empresas", precisa.
Los acusados imputaron al proyecto financiado por la UE los salarios de empleados que ya estaban cubiertos por las ayudas económicas concedidas por el Ejecutivo foral, obteniendo así un beneficio económico indebido, una conducta que ocasionó "un perjuicio total de 26.000 euros, de los cuales 10.200 euros correspondían a la UE y el resto al Gobierno de Navarra". Los procesados reconocieron los hechos y restituyeron la totalidad del perjuicio causado, añade.
La Fiscalía Europea es la fiscalía independiente de la Unión Europea responsable de investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE.